С каждым годом все масштабнее

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об особенностях стенда региона на форуме в Сочи.

— Уверен, Краснодарский край сможет по-настоящему удивить инвесторов и вызовет неподдельный интерес со стороны гостей и участников. Традиционно наша площадка будет самой масштабной: более 1,5 тысячи квадратных метров — и самой высокотехнологичной за всю историю проведения форума в Сочи,— подчеркнул Вениамин Кондратьев. — Край представит 58 инвестиционных проектов — 34 из них приоритетные.

Глава региона уточнил, что каждый сможет ознакомиться с инновациями и технологиями. Например, виртуально управлять «умным городом» — отрегулировать дорожный поток, чтобы избежать пробок; посмотреть, как на практике можно использовать возможности телемедицины. А на площадке «Золотое кольцо Боспорского царства» можно даже прогуляться по мультимедийному музею «Фанагория».

Вениамин Кондратьев акцентировал внимание на том, что помимо крупных региональных проектов на стенде Кубани будут представлены и муниципальные. Они будут презентованы в разрезе семи экономических зон края, в которые сгруппированы районы и города региона.

— Мы делаем упор именно на масштабных проектах, которые могут охватывать сразу несколько территорий,— добавил глава края.

Кроме того, на стенде посетители смогут поучаствовать в самом настоящем квесте и попробовать настоящие кубанские продукты и чай. Также участники форума смогут оценить арт-объект по развитию киноиндустрии на территории региона. На специальной киноплатформе будут показаны наиболее интересные локации для киносъемок.

— В прошлом году мы только говорили о Стратегии-2030 как о документе будущего, а теперь уже показываем ее с практической точки зрения,— заключил Вениамин Кондратьев.