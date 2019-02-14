Положительные перемены на дорогах

В Законодательном Собрании Краснодарского края состоялось еженедельное планерное совещание под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко, посвященное вопросам реализации государственной программы по развитию дорог Кубани.

Участие в мероприятии принял министр транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Переверзев, который рассказал депутатам об основных мероприятиях госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2018 году. В своем выступлении министр отметил, что программа в прошлом году выполнена на 93,3 процента, в сравнении с 2017 годом ее эффективность увеличилась на 13 процентов.

— В прошлом году в краевом бюджете на реализацию программы было выделено в целом около 29 миллиардов рублей. Объем программы увеличен на 44,4 процента. Более 20 миллиардов рублей направлено на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство региональных дорог. На развитие местных дорог муниципальным образованиям было выделено семь миллиардов рублей. Также средства направлялись на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах,— рассказал Алексей Переверзев.

Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель выступил с содокладом. Он остановился на проблемах, сделал акцент на том, что программа не выполняется на сто процентов, в том числе из-за низких темпов проведения конкурсных процедур.

— В прошлом году была положительная динамика реализации программы, но ситуацию улучшило бы проведение торгов на уровне профильного министерства, так как в муниципалитетах зачастую не хватает специалистов,— подчеркнул Владимир Чепель.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что централизация торгов — это распространенная практика, направленная на повышение эффективности процедуры. Предложение было решено включить в итоговую резолюцию.

— Если это позволит оптимизировать работу, то почему бы не попробовать выстроить ее силами краевых специалистов, уровень подготовки которых не вызывает сомнений? — резонно отметил Юрий Бурлачко.

Первый вице-спикер Николай Гриценко обратил внимание на вопрос строительных работ на трассе М4 «Дон»: готовность главной курортной артерии края к сезону под особым контролем властей.

На совещании также было решено создать рабочую группу, которая бы проанализировала возможность ограничения движения грузового транспорта по выходным в курортный сезон.

Спикер ЗСК затронул вопрос повышения дорожной безопасности в крае. С этого года Краснодарский край наряду с другими субъектами Российской Федерации участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году выполнялись ремонтные работы на местных дорогах Краснодарской городской агломерации. В рамках нового проекта планируется ремонтировать и улучшать качество дорог на территории еще двух городских агломераций — Новороссийской и Сочинской.

— Надеемся, что в скором времени жители и гости края увидят положительные перемены при движении по нашим дорогам,— отметил Юрий Бурлачко.

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА