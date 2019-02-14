Защита прав обманутых дольщиков — в приоритете

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко провел совещание, на котором обсудили проблемные вопросы долевого строительства в связи с переходом на счета эскроу. В мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, строительных компаний, банков и экспертного сообщества региона.

— Законодательство о долевом строительстве за время своего существования корректировалось порядка 25 раз, только за два последних года было внесено семь изменений,— отметил Андрей Алексеенко.

Одно из важнейших — с 1 июля 2019 года застройщики смогут привлекать средства граждан и юридических лиц для долевого строительства только с использованием счетов эскроу. Это расчетный и одновременно обеспечительный инструмент, который позволяет защитить интересы обеих сторон при расчетах по сделке. Денежные средства при этом будут находиться у независимого третьего лица — банка. В Краснодарском крае сегодня аккредитовано семнадцать банков, которые имеют право на открытие счетов эскроу для расчета по договорам участия в долевом строительстве.

— Мы понимаем, что цель всех изменений — защита прав граждан, чтобы больше не появилось обманутых дольщиков. Но одновременно это создает сложности для строительной отрасли. Ограничения, которые накладывают законодательство и правила банков, создадут серьезные препятствия в работе средних и небольших строительных компаний,— заявил Андрей Алексеенко.

Секретарь комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Евгения Шумейко отметила, что коррективы в законодательстве рассчитаны на крупный бизнес, но на проектное финансирование должен перейти не только он, но и компании, имеющие один-два объекта. Таких сегодня две трети рынка.

— Если мы не хотим потерять их, нужно пересмотреть требования банковских структур к этим строительным организациям,— считает депутат.

В профильный комитет ЗСК поступали сообщения от застройщиков о том, что банки выдвигают жесткие условия при подаче заявок на кредитование. Например, они требуют не менее 25 процентов собственных средств, залоговую базу в размере стоимости всего проекта.

Андрей Алексеенко предложил присутствующим банкирам прокомментировать эту информацию. Представители нескольких банков озвучили свои условия работы с застройщиками, но у большинства опыта проектного финансирования в крае пока нет. Представитель банка «ДОМ.РФ», на базе которого создается универсальный ипотечно-строительный банк, проинформировал, что жестких требований у организации к застройщикам нет. По его мнению, на рынок будут выходить специализированные банки, которые смогут предлагать строительным организациям особые продукты.

На совещании присутствовали руководители муниципалитетов, строительных компаний, которые озвучили свои опасения и вопросы. Например, о том, что не выработан механизм выплаты процентов по открытым эскроу-счетам.

Председатель экспертного совета Союза строителей (работодателей) Кубани Александр Денисов предложил организовать круглый стол для застройщиков. Участники совещания его идею поддержали.

— Нам нужно чаще встречаться с экспертным сообществом и банкирами. Я не вижу понимания со стороны застройщиков, как они планируют работать дальше, но вам нужно не просто ждать, а прорабатывать вопросы с профильными банками,— подчеркнул Андрей Алексеенко.

Он поручил организовать большую краевую конференцию, посвященную переходу на новую систему финансирования жилищного строительства. Общую координацию подготовки к этому мероприятию будет осуществлять Департамент по надзору в строительной сфере края. На конференции, по словам первого вице-губернатора, должны быть озвучены все проблемные вопросы, предложения и варианты их решения, а также реализованные проекты банков. Особенно серьезно включиться в эту работу Андрей Алексеенко призвал представителей профильного банка «ДОМ.РФ».

Также первый вице-губернатор рекомендовал муниципалитетам провести совещания с местными компаниями, чтобы не допустить системного сбоя в отрасли.