В зоне особого внимания

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсудили сохранение обелисков и монументов военной истории.

В частности, на совещании рассмотрели вопрос создания на Всесвятском кладбище единого мемориального комплекса «Расстрельный угол». С этой просьбой к губернатору не раз обращались горожане.

Вениамин Кондратьев отметил, что кладбище в центре краевой столицы — знаковое место. В памятные даты сюда приходит большое количество людей.

— У жителей Кубани должна быть возможность поклониться предкам, павшим во время Гражданской войны и репрессий,— сказал глава региона.

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что здесь в прошлом году был установлен поклонный крест казакам, расстрелянным в Гражданскую войну. Кроме того, прошла церемония, посвященная дню памяти жертв массовых репрессий казачества.

— Работу продолжаем. Уже разработан эскизный проект арки. Он будет передан в краевое Управление государственной охраны объектов культурного наследия,— уточнил глава города.

Вениамин Кондратьев поручил в ближайшее время завершить необходимые согласования и приступить к возведению объекта.

— Необходимо создать полноценный единый мемориальный комплекс, который станет местом примирения и поклонения. Местом, куда смогут прийти люди и почтить память кубанцев, когда-то воевавших, может, и на разных фронтах, но одинаково любивших свою Родину. Это общая трагичная история одного народа, которую нельзя забывать,— подытожил руководитель региона.

Начальник Управления государственной охраны объектов культурного наследия края Роман Семихатский сообщил, что запланирован совместный выезд со специалистами городской администрации для детального обследования местности.

— Рассмотрим возможность установки мемориала, который будет олицетворять примирение противоборствующих ранее сторон,— сказал Роман Семихатский.

Также он добавил, что в реестре объектов культурного наследия края полторы тысячи памятников военной истории, которые регулярно ремонтируются, а прилегающая территория благоустраивается.

— В зоне особого внимания мемориальный комплекс «Малая Земля» в Новороссийске, требующий масштабной реставрации. После того, как комплекс передали в краевую собственность, мы вплотную занялись этой работой,— сказал начальник управления.

Кроме того, по словам Романа Семихатского, большую помощь в работе по сохранению обелисков и монументов оказывают волонтеры. Кубанцы приводят в порядок памятники в труднодоступных местах: в горах, лесу. Добровольцы организуют походы, ищут монументы, отмечают места на картах, тем самым реально способствуют сохранению памяти о героях войны.