Достойный пример

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в церемонии присвоения почетного статуса АО «Краснодартеплосеть»: теплоснабжающая организация отмечена «Знаком качества ЖКХ».

— Важно, что сегодня вы активно занимаетесь модернизацией сетей в строящихся микрорайонах, чтобы была возможность подключать новые объекты к ним. Это дальновидная хозяйская политика,— сказал Вениамин Кондратьев. — В то же время инвестиционная политика, которую вы проводите в Краснодаре и крае,— пример для всей отрасли ЖКХ.

Губернатор также акцентировал внимание на том, что проект предприятия по замене теплосетей краснодарской ТЭЦ позволит исключить перебои с теплоснабжением всего центра города.

Генеральный директор госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин вручил табличку «Образцовое предприятие ЖКХ» и «Знак качества ЖКХ» генеральному директору АО «Краснодартеплосеть» Сергею Сироджову и подчеркнул, что вручение этой награды будет стимулом и дальше развивать производство.

В свою очередь глава предприятия Сергей Сироджов добавил, что организация активно участвует в развитии строящихся микрорайонов города и края: за десять лет было построено девятнадцать современных котельных, проложен 131 километр теплосетей, введена мощная котельная в Краснодаре.

Напомним: в сентябре текущего года по инициативе государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ учрежден знак отличия «Образцовое предприятие ЖКХ». Им награждаются предприятия жилищно-коммунальной отрасли за выдающиеся успехи в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры, за внедрение современных энергосберегающих и энергоэффективных технологий. Профессиональную экспертную оценку дают специалисты государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ.

На сегодняшний день почетное звание присвоено семи предприятиям, включая АО «Краснодартеплосеть», работающим в сферах водо- и теплоснабжения, а также переработки твердых коммунальных отходов, расположенным на территории пяти субъектов РФ.