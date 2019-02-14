Фестиваль Башмета в зимнем Сочи

Зимний международный фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета состоится в Сочи. Один из самых известных и значимых культурных форумов нашей страны пройдет на курорте с 14 по 24 февраля.

В этом году в рамках мероприятия запланирована обширная программа с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов. Традиционно состоится целый ряд мировых премьер, большое внимание будет уделено молодому поколению. Пройдут музыкальная, вокальная, театральная академии, мастер-классы для молодых композиторов, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, Школа молодых журналистов и многое другое.

Среди участников будущего фестиваля Лора Бинон (сопрано, Бельгия), Хосе Висенте Кастелло (валторна, Испания), Дайджин Ким (фортепиано, Республика Корея), Михаэла Мартин (скрипка, Германия), Френк Кампос (труба, США), Николай Луганский (фортепиано), Татьяна Самуил (скрипка, Бельгия) и многие другие. Сам маэстро Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов: лауреата премии «Грэмми» — камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», а также уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

Откроется зимний фестиваль 15 февраля 2019 года спектаклем «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. Спектакль был создан в 2016 году совместно с Московским театром «Современник» и с тех пор предваряет собой каждый сочинский фестиваль. Показ этого спектакля стал своеобразной хорошей приметой. В 2017 году среди зрителей «Не покидай свою планету» был президент России Владимир Путин. На гала-концерте открытия фестиваля 16 февраля прозвучит сразу три мировые премьеры: слушателям представят сочинения Валерия Воронова, Патрика де Клерка и Жии Ванга, в исполнении которых примет участие маэстро Юрий Башмет.

— На ежегодном джазовом концерте фестиваля, который в этот раз пройдет 17 февраля, выступит лауреат двух премий «Грэмми», знаменитая американская певица и пианистка Дайана Шур,— сообщает пресс-служба организаторов.

Впервые на форуме соединятся два уникальных хоровых коллектива: 19 февраля на вечере, получившем название «Когда горы встречаются с морем», на сцену Зимнего театра вместе выйдут два мужских вокальных ансамбля: «Рустави» (Грузия) и «А Филетта» (Корсика, Франция). Гостем традиционного балетного вечера 20 февраля станет солист Национального балета Испании Серхио Берналь. Национальный театр Тайваня «У-Театр» (Тайпей) представит 22 февраля красочный спектакль «Звук океана». Получит продолжение еще один творческий эксперимент фестиваля, который соединит в себе три вида искусства: поэзию, музыку и изобразительное искусство — одного периода времени, в этот раз в центре внимания окажется период с 1946 по 1956 год.

Большое развитие в рамках мероприятия получат образовательные проекты. Состоится традиционная Международная музыкальная академия, лаборатория видео-арта, Школа фотографии и Школа молодых журналистов, пишущих о культуре. Совместно с Европейской ассоциацией фестиваля пройдет цикл лекций «Фестивальные чтения», состоится серия открытых лекций. Впервые в рамках фестиваля будет работать Школа драматургов и Международная конференция директоров учреждений культуры России, Европы и Азии. На протяжении всего фестиваля в Зимнем театре Сочи традиционно будут проходить разнообразные детские программы.

Ирина СИЗОВА