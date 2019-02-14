Startup Tour 2019 в Ставрополе: преврати свою идею в действующий проект

Ставрополь станет третьим городом – участником Open Innovations Startup Tour, глобального проекта Фонда «Сколково» и АНО «Сколково Форум».

27-28 февраля в столице Ставрополья соберутся лучшие спикеры-технологические предприниматели и представители институтов развития, готовые поделиться профессиональным опытом и подробно рассказать о возможностях поддержки молодых инноваторов на федеральном и региональном уровнях. А участники конкурса стартапов поборются за денежный приз в размере 300 тысяч рублей, а также смогут найти инвесторов и партнеров. Все победители получат пригласительные билеты на Startup Village - самую крупную стартап-конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ.

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум», организатор мероприятия: «Мы позиционируем Стартап тур как механизм распространения решений и выводов, полученных в ходе Форума «Открытые инновации». В прошлом году основной темой Форума стала цифровая экономика, поэтому главная тема Стартап Тура — “Цифровой регион”. У нас будет несколько блоков, посвященных вопросам цифровизации регионов. В каждом городе мы будем обсуждать проблемы, которые наиболее интересны именно здесь. Конечно, общими будут вопросы образования: что нужно изменить, чтобы ответить на вызовы, которые нам ставит цифровая экономика».

Образовательная и деловая программа мероприятия будет состоять из нескольких уникальных треков. Состоится панельная дискуссия «Источники цифрового прорыва в регионах» и краткий курс обучения стартап-инвестированию. В рамках трека Startup MBA предприниматели, тренеры и эксперты в различных сферах экономики дадут мастер-классы по ключевым аспектам создания и развития технологической компании: бизнес-план, создание команды, развитие продукта, привлечение финансирования и маркетинг.

На треке Skolkovo Demo Day стартапы-резиденты «Сколково» представят свои инновационные решения для промышленности Ставропольского края. На троллинг-сессии «Всё, что вы хотели знать о «Сколково», но стеснялись спросить» эксперты расскажут о задачах Фонда «Сколково» и о том, как стать участником проекта, а также ответят на самые каверзные вопросы.

Инвесторы и менторы изучат все заслуживающие внимания стартапы и идеи, подскажут правильную стратегию и выберут лучшие проекты. Направления конкурса стартапов — информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.

Open Innovations Startup Tour — самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. За 8 лет он побывал более чем в 70 городах, эксперты рассмотрели более 15 000 заявок, поданных на конкурс. Главная цель road show — развитие технологического предпринимательства в стране через стимулирование роста местных инвестиционных сообществ, технопарков и венчурного бизнеса. В 2019 году Open Innovations Startup Tour посетит Кемерово, Омск, Ставрополь, Якутск, Тольятти, Набережные Челны, Липецк, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск. Организаторы — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум».

За дополнительной информацией обращайтесь:

Маргарита Трамбицкая

Медиа-менеджер пресс-службы Open Innovations Startup Tour в Ставрополе

Моб. 8 918 534 88 63

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