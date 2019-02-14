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«Краснодар Водоканал» награжден грамотой Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

Четверг, 14 февраля 2019 14:51
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За активное участие в проведении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в октябре 2018 года и восстановлению условий жизнедеятельности пострадавшего населения в муниципальных образованиях Апшеронский район, Туапсинский район и город-курорт Сочи, «Краснодар Водоканал» награжден Почетной грамотой Министерства ТЭК и ЖКХ  Краснодарского края.

Напомним, в октябре 2018 года в целях оперативного восстановления работоспособности систем водоснабжения в пострадавших от стихии населенных пунктах, специалисты «Краснодар Водоканала» принимали участие в ликвидации последствий аварий на водозаборах. Бригада предприятия выполнила большой объем работ по очистке территорий объектов жизнеобеспечения от загрязнений, грязекаменных масс, ила, поваленных деревьев, провела ремонт и запуск водозаборов. Специалисты водоканала приложили максимум усилий, чтобы в короткие сроки обеспечить жителей питьевой водой.

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