ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приняло в аренду объекты водоснабжения Ейского района

В Ейском районе ремонтно-эксплуатационное управление «Ейский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс», как гарантирующая организация, с 7 февраля 2019 года осуществляет водоснабжение населенных пунктов, входящих в состав Ейского района: село Кухаривка, хутор Приазовка, село Воронцовка и поселок Симоновка.

Управлением муниципальными ресурсами администрации муниципального образования Ейский район и руководством ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 7 февраля был подписан акт приема-передачи имущества водохозяйственного комплекса сроком на 10 лет. В составе объектов водопроводного хозяйства, переданных по договору аренды, находятся 93,76 км магистральных и разводящих водопроводных сетей и насосная станция, расположенная в хуторе Приазовка.

РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» также эксплуатирует водопроводно-канализационный комплекс города Ейска, переданный ему администрацией Ейского городского поселения Ейского района на праве хозяйственного ведения. С 1 февраля 2019 года ГУП КК «Кубаньводкомплекс» как гарантирующая организация осуществляет водоснабжение населенных пунктов, входящих в состав Ейского городского поселения: город Ейск и поселки Широчанка, Ближнеейский, Краснофлотский и Большелугский. В составе объектов водопроводного хозяйства, переданных по договору аренды, находятся 200,49 км водопроводных сетей, 8 водопроводных насосных станций, 2 резервуара чистой воды емкостью 10000 м3 каждый, 2 резервуара чистой воды емкостью 2000 м3 каждый. В составе объектов канализационного хозяйства, переданных по договору аренды, находятся 113,14 км канализационных сетей и 20 канализационных насосных станций

Водопроводные и канализационные сети и сооружения, силами аварийно-восстановительных бригад и дежурного персонала ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» поддерживаются в рабочем состоянии.

В настоящее время специалистами службы сбыта РЭУ «Ейский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» ведется активная работа по заключению абонентских договоров. Прием населения ведется по адресу: г. Ейск, ул. Красная, 68/2.

- телефон абонентской службы: 8(86132) 7-34-82, - адрес электронной почты абонентской службы: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.