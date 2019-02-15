В Краснодаре бывшая помощник судьи и ее родственник подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело в отношении 37-летней бывшей помощника судьи Краснодарского краевого суда и ее 28-летнего двоюродного брата. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.3,4 ст.159 УК РФ).

Установлено, что женщина состояла в должности помощника судьи Краснодарского краевого суда. По версии следствия, в 2014 году подозреваемой в силу ее служебного положения стало известно о наличии решений Адлерского районного суда об обязании ряда членов одного из гаражных кооперативов осуществить снос самовольных построек. Об этом она сообщила своему родственнику, с которым они решили мошенническим путем завладеть денежными средствами указанных граждан. Во исполнение преступного умысла фигурантка встретилась с женщиной, представлявшей интересы указанных лиц, и сообщила ложную информацию о том, что может в силу занимаемой должности повлиять на отмену вышеуказанных решений суда и вынесении постановлений в пользу ее доверителей за определенную плату. Та, в свою очередь, сообщила о поступившем предложении членам кооператива, которые согласились на озвученные условия. В последующем подозреваемые несколько раз встречались с женщиной, которая, будучи введенной в заблуждение, в период с 2014 по 2015 год передавала им деньги, более чем от 70 своих доверителей. Общая сумма полученных соучастниками денег превысила 12 миллионов рублей. Более того, подозреваемые завладели и денежными средствами представителя в размере 1 миллиона рублей, сообщив ей о том, что за указанную сумму фигурантка сможет устроиться на работу судьей на побережье Краснодарского края. Противоправная деятельность подозреваемых была выявлена сотрудниками УФСБ России по краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.