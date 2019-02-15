В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства гибели малолетнего в результате пожара

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении тела ребенка в ходе тушения пожара в бытовом вагончике НСТ «Нектар».

Установлено, что в вагончике, расположенном по улице Вольной, проживали супруги со своим малолетним сыном. По предварительным данным, 14 февраля 2019 года после обеда женщина вышла из жилища и находилась во дворе, оставив сына в бытовке. В этот момент она увидела возгорание вагончика и попыталась вынести из него сына, но из-за сильного задымления ей это не удалось. Отец ребенка в этот момент дома отсутствовал, так как находился на работе. Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. После локализации пожара было обнаружено тело 2-летнего мальчика. В качестве одной из версий возгорания следствие рассматривает замыкание электропроводки. Мать ребенка, получившая отравление угарным газом, доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события, в том числе причины и очага возгорания. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.