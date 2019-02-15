Задержаны двое мужчин, обвиняемых причинении телесных повреждений мужчине, повлекших его смерть

Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю расследуется уголовное дело в отношении трех мужчин о причинении телесных повреждений 28-летнему местному жителю, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, 1 августа 2018 года на пересечении улицы Мира и переулка Смородинового в поселке Кабардинка 35-летний мужчина при соучастии двух своих знакомых в ходе конфликта произвел с близкого расстояния выстрел в 28-летнего молодого человека, причинив ему повреждение в виде сквозного пулевого ранения левого бедра с повреждением бедренной артерии. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где не смотря на оказанную ему медицинскую помощь 3 августа наступила его смерть.

После совершенного преступления соучастники скрылись с места происшествия, покинув территорию Краснодарского края, в связи с чем были объявлены в розыск.

Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям двое злоумышленников были задержаны в Московской области и доставлены к следователю. В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение, в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий фигурант находится в розыске.

В ходе следствия также будет дана юридическая оценка в части незаконного хранения оружия. Расследование уголовного дела продолжается.