Анапчанина обязали снести незаконную 4-этажку

В соответствии с решением суда по иску администрации муниципального образования город-курорт Анапа судебные приставы проконтролировали снос незаконно возведенного строения – капитальной четырехэтажки, расположенной в поселке Витязево на углу переулков Гиацинтовый и Кипарисовый.

Суд признал объект строительства 16,0м х 28,0 м., площадью застройки 448 кв.м незаконным, и, в связи с этим, подлежащим демонтажу. Снос самостроя должен был осуществиться за счет и силами должника-хозяина. Однако тот длительное время не исполнял решения суда, невзирая на то, что судебные приставы применили к нему целый комплекс мер, направленный на исполнение требований исполнительного листа.

Дело окончилось тем, что демонтажем недостроенной, по всей видимости, гостиницы для гостей Анапы, занялись специалисты муниципального контроля, пригнав на место сноса технику. В дальнейшем судебным приставам предстоит взыскать средства, потраченные на снос, с хозяина самостроя.