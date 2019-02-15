〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

Двум «коллекторским» агентствам отказали в регистрации на Кубани

Пятница, 15 февраля 2019 11:13
Оцените материал
(0 голосов)

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подвели итоги работы за 2018 год отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

Так в прошлом году не смогли войти в госреестр две организации. Причиной отказов стало несоответствие представленных документов требованиям, прописанным в законодательстве. По итогу сейчас на Кубани официально зарегистрированы три «коллекторских» агентства. Это ООО «Юридическое агентство «ВИП-Коллекшн»,   ООО «Независимая экспертная палата» и ООО «Центр ЮСБ ЮФО».

Напоминаем, что сведения обо всех российских реестровых коллекторах, которые прошли  процедуру проверки на соответствие требованиям закона, опубликованы на сайте ФССП России в разделе «Сервисы» (http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/).

Прочитано 61 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Анапчанина обязали снести незаконную 4-этажку В Краснодаре два сотрудника Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте подозреваются в превышение должностных полномочий »
Наверх