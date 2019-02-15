Двум «коллекторским» агентствам отказали в регистрации на Кубани

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю подвели итоги работы за 2018 год отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.

Так в прошлом году не смогли войти в госреестр две организации. Причиной отказов стало несоответствие представленных документов требованиям, прописанным в законодательстве. По итогу сейчас на Кубани официально зарегистрированы три «коллекторских» агентства. Это ООО «Юридическое агентство «ВИП-Коллекшн», ООО «Независимая экспертная палата» и ООО «Центр ЮСБ ЮФО».

Напоминаем, что сведения обо всех российских реестровых коллекторах, которые прошли процедуру проверки на соответствие требованиям закона, опубликованы на сайте ФССП России в разделе «Сервисы» (http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/).