В Краснодаре два сотрудника Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте подозреваются в превышение должностных полномочий

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в марте 2018 года у сотрудников полиции возник умысел на искусственное повышение показателей своей работы по выявлению и пресечению преступлений в сфере оборота наркотических средств. Реализуя умысел, один из сотрудников встретился со своим знакомым и предложил оказать им помощь в намеченной цели. Мужчина согласился. Так, 16 марта 2018 года при встрече со знакомым мужчиной, который действовал под контролем сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю, подозреваемые передали ему наркотическое средство общей массой не менее 0,28 грамм. Своими преступными действиями подозреваемые подорвали авторитет органов внутренних дел, а также веру граждан в справедливость и законность.

По данному факту в Управлении на транспорте МВД России по ЮФО была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудники были уволены по отрицательным мотивам за совершение проступка порочащего честь сотрудника ОВД. Также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан