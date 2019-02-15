В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении подростка по подозрению в убийстве мужчины

Следственным отделом по городу Новороссийску краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве 31-летнего знакомого с особой жестокостью (п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, 11 февраля 2019 года молодой человек распивал спиртные напитки со своим 31-летним знакомым у себя дома по улице Павловской. Вечером мужчина уснул на диване, расположенном в пристройке к дому, и испачкал его. Увидев это, несовершеннолетний попытался разбудить гостя, но не смог. После этого злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью одежду мужчины и поджег. Испугавшись, парень потушил одежду и тело потерпевшего и вытащил его во двор своего дома и оставил там, а сам зашел в дом, где стал заниматься своими делами. Около 20 часов домой вернулась мать несовершеннолетнего, и, обнаружив лежащего во дворе мужчину с термическими ожогами, вызвала медиков. Потерпевшего с ожогами III степени доставили в медицинское учреждение. Несмотря на оказанную помощь сегодня мужчина скончался в результате полученных повреждений.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Назначены пожаро-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.