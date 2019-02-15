Развитие туризма в стране требует новых подходов. Круглый стол, посвященный существующим проблемам туристической отрасли, состоялся в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. В дискуссии приняли участие вице-премьер Правительства страны Ольга Голодец, замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин, новый глава Ростуризма Зарина Догузова, губернаторы нескольких регионов и инвесторы.

- В прошлом году по России путешествовали 60 миллионов человек, на 15 процентов больше, чем в 2017. Въездной турпоток достиг 24 миллиона человек. Но потенциал отрасли огромен: любые улучшения инфраструктуры тут же дают рост турпотока. После открытия Крымского моста турпоток в Крым вырос на 29 процентов. Мы впервые увидели, что полуостров стал пятым регионом России по числу зимних посещений, чего не было никогда. Или в Ивановской области прирост турпотока на 22 процента за счет открытия железнодорожного сообщения, например с Плесом, - отметила Ольга Голодец.

Внутренний спрос на туристические услуги сегодня составляет 100 миллиардов долларов. Но он мог бы быть вдвое больше при наличии качественного предложения, уверены эксперты.

- Инвестиции в инфраструктуру достигли лишь одного миллиарда, что для такой большой страны как Россия – очень мало. Задача государства – создать комфортные и безопасные условия для инвесторов в «мягкую инфраструктуру» – отели, рестораны, конгресс-центры и прочее, сделав доступными для них подключения коммуникаций, землеотвод. Также необходимо сформировать механизм, при котором муниципалитеты будут получать выгоду от присутствия туристов на их территории, чего сейчас зачастую не наблюдается, что, по его словам, «для такой большой страны очень мало, - подчеркнул курирующий туризм замминистра экономического развития Сергей Галкин.

Сегодня даже многие существующие туристические направления зачастую оказываются недозагружены. Прежде всего, необходимо провести анализ причин и предложить меры по повышению турпотока. Среди них могут быть развитие транспортной доступности, предложения по субсидированию перевозок. Необходимо «перезагрузить» концепцию запущенного в 2015 году продукта Visit Russia и координировать продвижение российского турпродукта на зарубежные рынки с потребностями регионов и бизнеса.

- Продвижение российского турпродукта на внутренний и внешний рынки станет теперь ключевым направлением работы Ростуризма. Однако, чтобы что-то продвигать или рекламировать, необходимо четко понимать сам продукт, - заметила новый руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Несмотря на положительную динамику российская отрасль туризма испытывает огромные проблемы. Так по оценкам экспертов федерально-целевая программа оказалась провальной, а бюджетные деньги просто вылетели в трубу.

- На один рубль федеральных денег в туристической отрасли поступает до трех рублей внебюджетных, здесь выявляются очень многие проблемы. Например, не регламентировано как субъекты Российской Федерации могут поменять частного инвестора. Для этого сегодня необходимо внести изменения в Постановление Правительства. Это невозможно сделать за короткий срок. В новой программе эта прерогатива должна остаться за регионами. Необходимо четко определить – во что может частный инвестор вкладывать деньги в рамках федеральной целевой программы, - считают в Счетной Палате России.

Среди проблем туристической отрасли представители бизнеса отмечают отсутствие кадрового потенциала, собственных систем бронирования, отсутствие безвизового режима и неточность сбора статистических данных.

- Мы не верим официальной статистике, и я обещал, что мы привлечем системы искусственного интеллекта, которые разработаны в Сбербанке, чтобы показать реальную картину, как на самом деле мигрируют туристы в различных регионах, – подчеркнул заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Эксперт отрасли генеральный директор курорта «Роза Хутор» и председатель СД «Агранта» (курорты Завидово и Ярославское взморье) Сергей Бачин подчеркнул, что успешные проекты в сфере туризма должны соответствовать, как минимум, одному из нескольких условий: уникальное природное местоположение, как у Камчатки, Алтая или Байкала, либо уникальная история, настоящая или придуманная, либо какое-то событие – чемпионат мира, фестиваль и тому подобное.

- Но, возможно, самое важное – наличие колоссального спроса, мегаполиса. Часто это важнее, чем самая замечательная природа, но удаленная. Если одно из этих условий не выполнено, крупного проекта не будет, – сказал Сергей Бачин.

По его словам, невозможно одновременно развивать туризм во всех регионах России – нужно выбрать 20 точек и заниматься ими. Он согласился с тем, что Федеральная целевая программа по развитию туризма не всегда реализовывалась успешно.

- Вот была ФЦП и хорошо, что была. Все натренировались. Но часто она была направлена на то, чтобы решить конкретную задачу – например, построить дорогу. И с помощью местного лоббизма это удавалось. Я не говорю, что это не нужно. Но не надо под именем туризма решать локальные задачи. Мы обсуждаем, как туризм двинуть вперед, как нам стать конкурентными на мировом рынке, – подчеркнул эксперт.

Сергей Бачин считает, что туротрасли нужна поддержка, подобная той, какую получило 15 лет назад сельское хозяйство. Это субсидирование процентной ставки на весь период жизни проекта, а не на срок действия

ФЦП, как сейчас, и правильный выбор жизнеспособных проектов. Он также подчеркнул, что туризму нужно меньше эмоций и больше делового подхода.

- Когда мы обсуждаем туризм, все выступления больше эмоциональные, чем технократические. А мне кажется, чтобы поставить отрасль на высокий уровень, к ней нужно технократически относиться, формализованно. А не просто выступать, зажигать аудиторию. Мы должны считать потоки, ценность денег для инвестора, риски, которые во всех проектах присутствуют. Искренне желаю и верю, чтобы через 15 лет на туротрасль смотрели как на такое же чудо, как сейчас на сельское хозяйство, - отметил Сергей Бачин.

Замечания счетной палаты и инвесторов будут учтены в новой Федеральной целевой программе по развитию туризма. В связи с этим ее принятие отложено на второй квартал.

- Есть вопросы, которые волнуют экономику страны в целом. Мы понимаем, что развитие туризма упирается в инфраструктуру. Это задача, которую нам необходимо решать. Если мы хотим, чтобы люди путешествовали по нашей стране, нам нужна понятная инфраструктура. Я сама была на многих объектах. «Завидово» - небольшой вклад государства и сколько построено инфраструктуры, как она развилась. Это новый курорт, который потрясает. На нем в год отдыхает 250 тысяч человек. Мы должны точно и сдержано оценивать, что мы планируем, должны использовать эффективно каждую копейку. И работать для этого нужно сообща. Сейчас идет процесс формирования Совета по туризму, мы готовы расширить его, чтобы были представлены различные институции. Это позволит легче находить прямые решения в интересах туризма, - подвела итог круглого стола вице-премьер Правительства страны Ольга Голодец.

Ирина СИЗОВА