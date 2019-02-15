В Ейске открылась новая касса для оплаты услуг ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

Новая касса для приема платежей от абонентов ремонтно-эксплуатационного управления «Ейский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» начала свою работу в городе Ейске. Касса расположена в офисе предприятия по адресу: г. Ейск, ул. Красная, 68/2.

График работы кассы:

Понедельник – четверг с 08.00 до 17.00

Пятница с 08.00 до 16.00

Обеденный перерыв с 12.00 до 12.48

Суббота, воскресенье – выходные дни.

Услуги ГУП КК «Кубаньводкомплекс» по водоснабжению и водоотведению в кассе предприятия оплачиваются без комиссии.

Напомним, с 1 февраля 2019 года на территории г. Ейска и Ейского района услуги водоснабжения и водоотведения оказывает новая ресурсоснабжающая организация – Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс». В связи с этим оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, которые были потреблены с 1 февраля 2019 года, необходимо производить в пользу ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Услуги, которые были потреблены до наступления 0 часов 00 минут 1 февраля 2019 года, нужно оплачивать предыдущей ресурсоснабжающей организации – ООО «ЕйскВодоканал».