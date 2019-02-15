Скончалась проректор КубГУ Ольга Агрова

На 64-м году жизни скоропостижно скончалась проректор КубГУ по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию, почетный работник высшего профессионального образования России, профессор кафедры немецкой филологии Кубанского Госуниверситета Ольга Агрова.

Учитель и Методист с большой буквы, она воспитала больше десятка поколений студентов, будущих филологов и преподавателей иностранных языков. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье и близким Ольги Викторовны.