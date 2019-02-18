«Краснодар Водоканал» заменил водопровод в поселке Красный Хуторок

В рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил работы по замене разводящих внутриквартальных сетей диаметром 160 мм протяженностью свыше 4 000 метров в границах коттеджного поселка Красный хуторок.

Чтобы обеспечить надежность работы систем водоснабжения тупиковые сети были закольцованы. Одновременно при укладке трубопровода с высокой степенью износа, специалисты произвели замену водопроводных колодцев и запорной арматуры в точке подключения к магистральной сети.

«В связи со стесненными условиями работ на узких улицах специалисты использовали нестандартную малогабаритную спецтехнику, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. - Для проведения мероприятий был использован современный метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ), позволяющий выполнять прокладку трубопровода в стесненном пространстве без разработки траншей».

Взамен старых сетей были проложены новые пластиковые трубы со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Реализованные мероприятия позволят улучшить качество услуг около тысячи жителей поселка Красный Хуторок. В целях удобств абонентов работы проводились без отключения услуг водоснабжения.