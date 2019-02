Британский RUDIMENTAL в горах Сочи

Популярная британская электронная группа Rudimental выступит в горах Сочи. Она станет хедлайнером фестиваля Quiksilver New Star Camp на курорте «Роза Хутор». Спортивно-музыкальный праздник пройдет на горном комплексе уже в 10-ый раз с 29 марта по 7 апреля.

— Quiksilver New Star Camp — фестиваль, который за свою десятилетнюю историю стал уникальным мультиформатным событием международного масштаба. Его главной особенностью является дружественная и расслабленная атмосфера, благодаря которой в одном месте органично сочетаются свободное катание на сноуборде и лыжах, а также насыщенная спортивная, образовательная и музыкальная программы. Этой весной фестиваль проводится в десятый раз, и в честь юбилея мы подготовили настоящий подарок – live выступление британской группы Rudimental, — сообщают организаторы.

Rudimental, на счету которых премии BRIT Awards, Modo, MTV Music Awards и несколько платиновых дисков, стали одним из самых популярных электронных коллективов не только в Великобритании, но и далеко за ее пределами, продав более 2 миллионов копий альбомов и 20 миллионов копий синглов. За 9 лет своего существования артисты записали множество хитов, возглавивших чарты различных стран мира. На главной вечеринке фестиваля гостей ждет живое выступление группы, где они услышат самые известные хиты, а также композиции из нового альбома “Toast To Our Differences”. Днем в сноу-парке на Роза-1600м играть свои сеты будет музыкальное объединение Good Story. После катания диджеи Sergey Sanchez, Sergey Sapunov и Max Aplin подготовят всех к вечерней программе на apre-ski веранде в баре «Аляска», где гости смогут попробовать горячие коктейли на основе легендарного рома BACARDI – главного party-партнера фестиваля, а также полюбоваться красивейшими закатами на курорте. Полный лайнап Quiksilver New Star Camp будет объявлен в ближайшее время. Организаторы обещают настоящую эклектику стилей: от хип-хопа до минимал-техно.

Ирина СИЗОВА