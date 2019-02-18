«Роза Хутор» подготовит кадры

Сочинский курорт «Роза Хутор» поможет в подготовке кадров для индустрии туризма. Стажировку на горном комплексе будут проходить студенты Финансового университета. Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между организациями подписали проректор по стратегическому развитию и практикоориентированному образованию Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец и заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» Андрей Егоров. В соответствии с документом стороны договорились о создании системы долгосрочного взаимодействия по вопросам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, реализации совместных программ в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, организации и проведения учебных, производственных стажировок, содействия трудоустройству выпускников университета.

Сотрудничество курорта и вуза прежде всего будет направлено на развитие практических навыков и необходимых компетенций у студентов Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса Финансового университета и формирование кадрового резерва для компании «Роза Хутор». Соответствующий опыт учащиеся получат, помогая в качестве волонтеров различным службам курорта, как в ежедневной деятельности, так и во время проведения фестивалей, конференций, спортивных соревнований и других мероприятий. Планируются их стажировки и в офисных подразделениях «Роза Хутор».

- Подобный формат сотрудничества с лучшим российским курортом позволит нашим студентам и выпускникам перенять знания и навыки у истинных профессионалов туристкой отрасли. Для нас это отличная возможность дополнить их образование серьезной практической составляющей. В то же время для наших ребят, это хороший шанс зарекомендовать себя с лучшей стороны в глазах потенциального работодателя, что, возможно, даст им настоящую «путевку в жизнь», - отметил декан Факультета МТСиГБ Константин Поздняков

Соглашение о сотрудничестве предусматривает проведение для студентов Финансового университета специальных мероприятий, посвященных карьере в компании «Роза Хутор», а также лекций, семинаров специалистов курорта, экспертов-практиков, где будут рассмотрены актуальные бизнес-кейсы.

- Для нас важно сотрудничество с профильным факультетом Финансового университета и мы готовы делиться уникальным опытом создания не только крупнейшего в России горного курорта, но и команды профессионалов, которая смогла реализовать этот проект буквально за несколько лет. Аналогов в нашей стране практически нет. Курорт – это очень сложный организм, успешное функционирование которого обеспечивают десятки служб. Погружение в эту атмосферу еще в период

обучения, вне всякого сомнения, даст студентам лучшее представление об индустрии отдыха и туризма, о сфере, где им предстоит трудиться. Таким образом мы фактически создаем своеобразную лабораторию по подготовке квалифицированных кадров, в том числе и для «Роза Хутор», - сказала директор по персоналу курорта «Роза Хутор» Елена Жаркова.

Ирина СИЗОВА