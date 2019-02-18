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С Кубани выдворено более 30 непрошеных гостей

Понедельник, 18 февраля 2019 14:01
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С Кубани выдворено более 30 непрошеных гостей

В структурные подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю продолжают поступать судебные решения о принудительном выдворении граждан иностранных государств. На днях из специализированного учреждения для временного пребывания указанных граждан, находящемся в Гулькевичском районе Краснодарского края, судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов препровождены до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации 33 лица, ранее находившиеся на территории нашей страны с нарушениями законодательства. Нелегальные гости были отправлены в страну гражданской принадлежности – Узбекистан.
Всего за 2018 год под контролем судебных приставов по ОУПДС Краснодарского края в специальное учреждение для временного пребывания, находящееся в Гулькевичском районе, было препровождено 2 тысячи 569 человек. А в общей сложности до пунктов пересечения Государственной границы Российской Федерации судебные приставы доставили 4 тысячи 584 иностранных гражданина и лиц без гражданства.

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