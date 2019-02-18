На Кооперативном рынке г. Краснодара снесены 3 самостроя

В центре Краснодара завершился снос нескольких самовольно возведенных строений.

Три киоска на пересечении улиц Карасунской и Красноармейской, фактически на территории Кооперативного рынка, просуществовали десятки лет. И этот факт лишь добавил работы судебным приставам.

Уже после вынесения решения суда о сносе самовольно возведенных построек работникам Службы пришлось приложить немало сил для того, чтобы воплотить это решение в жизнь. В процессе разбирательства, инициированного администрацией г. Краснодара, выяснилось, что киоски установлены на принадлежащем городу участке без соответствующей документации.

В ходе проведения исполнительных действий один из опытнейших работников УФССП России по Краснодарскому краю – судебный пристав-исполнитель отдела по Центральному округу г. Краснодара Ирина Дорошенко — смогла убедить владельцев заведений добровольно вывезти весь товар. Правда, для этого потребовался недюжинный дипломатический талант работника Службы с 30-летним стажем, вкупе с целым комплексом предусмотренных законодательством мер.

Следует отметить, что многочисленные административные штрафы погашались должниками вовремя. Оно и понятно — несмотря на не слишком презентабельный вид киоски приносили неплохую прибыль. В самом крупном из них — как раз на углу улиц Карасунской и Красноармейской — располагалась точка по торговле пивом, известная многим горожанам.

Тем не менее, в конечном итоге профессионализм судебного пристава сделал свое дело. В тесном сотрудничестве с представителями городской администрации и должниками было найдено оптимальное решение — снос произведет сторонняя организация, привлеченная фактически на безвозмездной основе. Платой за услуги станут оставшиеся от киосков металлоконструкции.

В день сноса киоски-самострои были обесточены специалистами-электриками, после чего под контролем судебного пристава начались полномасштабные работы по их сносу. К настоящему моменту работы завершены. Принадлежащая городу земля очищена от самовольно возведенных строений.