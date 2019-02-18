Попытка доставки запрещенных предметов в ИК-5 УФСИН России по Краснодарскому краю завершилась безрезультатно

В ходе реализации оперативной информации на прилегающей территории к ИК-5 при попытке доставки на режимную территорию путем переброса через основное ограждение запрещенных предметов был задержан гражданин 1989 года рождения.

После того как гражданину было предложено добровольно выдать имеющиеся у него запрещенные к использованию на территории ИК предметы, он достал из кармана куртки два свертка. В свертках находились 8 сотовых телефонов, две сим-карты и гарнитура к мобильным устройствам.

Материалы в отношении задержанного гражданина направлены в мировой суд. Попытка передачи запрещенных предметов на режимную территорию исправительной колонии является административным правонарушением. В соответствии со ст. 19.12.КоАП РФ предусмотрена конфискация запрещенных предметов и штраф в размере пяти тысяч рублей.