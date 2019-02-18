Гендиректор «Краснодар Водоканала» получил благодарственное письмо

Генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко награжден благодарственным письмом Городской Думы г. Краснодара за оперативное и качественное выполнение работ, а также самоотверженный труд и профессиональный подход к работе.

До приезда в Краснодар Дмитрий Павлюченко работал в барнаульском водоканале, где занимал должность главного инженера, а с октября 2017 года возглавил «Краснодар Водоканал». Под руководством Дмитрия Ивановича предприятие последовательно и эффективно осуществляет качественное обслуживание и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения города, повышая уровень услуг, оказываемых жителям столицы Кубани.

«За последние годы водоканал реализовал ряд важнейших мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в столице Кубани, - говорит генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. - Среди них – замена сетей водоотведения по ул. Мачуги, промывка и обследования коллекторов, решение проблем образования засоров, выполнение плана мероприятий, направленных на повышение культуры пользования канализационной системой Краснодара и обеспечения экологической безопасности города. Все это - заслуга большого коллектива, работа которого и впредь будет направлена на благо жителей Краснодара и улучшения качества предоставляемых услуг».