Незабываемые впечатления

В Сочи проходит Зимний международный фестиваль искусств.

Его культурную программу открыл гала-концерт Всероссийского юношеского оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета.

В оркестре участвовали и кубанские ребята — выпускники и студенты Краснодарского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова, в том числе скрипачки Ирина Коблова и Анастасия Петросян и фаготист Федор Соколов.

Организаторы фестиваля запланировали в этом году обширную программу с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов и рядом мировых премьер. И традиционно большое внимание будет уделено молодому поколению. Проходят музыкальная, вокальная, театральная академии, мастер-классы для молодых композиторов, сессии Всероссийского юношеского симфонического оркестра, школа молодых журналистов.

Пятнадцатого февраля состоялся спектакль «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Экзюпери с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского, ставший уже визитной карточкой музыкального форума. На гала-концерте открытия фестиваля 16 февраля прозвучали сразу три мировые премьеры: слушателям представили сочинения Валерия Воронова, Патрика де Клерка и Жии Ванга, в исполнении которых принял участие маэстро Юрий Башмет.

На пресс-конференции по случаю открытия фестиваля первый заместитель министра культуры Максим Усатюк приветствовал его организаторов и участников от имени руководителя краевого ведомства Виктории Лапиной, отметил высокую значимость проекта для культуры Кубани и пожелал всем, кто имеет отношение к музыкальному форуму, творческих успехов и процветания:

— География участников фестиваля ежегодно расширяется, и на этой сцене и других площадках фестиваля вы будете иметь возможность видеть новые таланты. И, конечно, в Год театра, который объявлен в этом году президентом Российской Федерации, вы увидите замечательные постановки спектаклей и яркие выступления солистов и инструменталистов. Хочу поблагодарить Юрия Абрамовича за то, что уже в двенадцатый раз этот знаменитый форум проходит именно у нас, на Кубани, и главу города Сочи за то гостеприимство, которое он неизменно оказывает столь масштабному фестивалю искусств. Уверен, что этому фестивалю жить еще долгие годы и, благодаря ему, мы будем открывать всё новые и новые имена. Участникам фестиваля хочу пожелать творческих побед, ну а зрителям — незабываемых впечатлений!

Подготовила Марина ВЛАДИМИРОВА