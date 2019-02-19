По горячим следам

В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте с заявлением о краже денежных средств обратился житель Алтайского края. Мужчина пояснил полицейским, что снял койко-место в гостинице на железнодорожном вокзале Краснодар-1 и на тот момент в номере уже проживал один постоялец.

Мужчины познакомились и решили это «отметить». После совместного распития спиртных напитков потерпевший уснул, а кошелек положил под подушку. Воспользовавшись тем, что сосед уснул, мужчина вытащил более 50 тысяч рублей из кошелька и скрылся.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого, которым оказался 28-летний житель Краснодарского края. Он был задержан полицейскими в Ростовской области. На допросе мужчина признался и раскаялся в содеянном.

В настоящее время следственным отделом Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте