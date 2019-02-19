В целях укрепления транспортной безопасности

В период с 1 по 13 февраля 2019 года в подразделениях Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России проведены учебно-методические сборы с руководителями структурных подразделений филиала.

Руководил проведением сборов первый заместитель директора филиала Александр Репников.

Состоялся деловой заинтересованный разговор, обмен мнениями и опытом между участниками сборов. В результате был выработан единый подход к организации и повышению эффективности процесса профессиональной подготовки в подразделениях филиала.

В ходе сборов также была рассмотрена система работы начальников команд и отделений в соответствии с требованиями руководящих документов по вопросам организации защиты объектов транспорта от противоправных посягательств и обеспечения транспортной безопасности на охраняемых объектах Краснодарского края и Республики Крым.

В учебных классах и на объектах охраны Краснодара, Керчи, Новороссийска и Сочи были проведены практические занятия, позволившие участникам сборов приобрести навыки и отработать методы тренировок вновь принимаемых работников в подразделения.

В завершение мероприятий участники сборов сдали зачеты.

Подводя итоги сборов, первый заместитель директора филиала Александр Репников отметил положительные стороны проведенных мероприятий и подчеркнул, что профессиональная подготовка, повышая уровень знаний и работников, позволяет повысить качество проведения досмотровых мероприятий автотранспорта и физических лиц, создать условия укрепления транспортной безопасности на объектах транспортного комплекса в зоне ответственности филиала.

Ведущий специалист по связям с общественностью филиала ФГУП «УВО Минтранса России» В. СЛОБОДЕНЮК