Никто не забыт, ничто не забыто

Учащиеся школ и ветераны 16-го избирательного округа активно включились в проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.

В том году он проходит под девизом «Воинский долг — честь и судьба». Главная цель месячника — патриотическое воспитание молодежи.

Жители округа приняли участие в мероприятиях, проводимых на открытии городского месячника в парке им 30-летия Победы и в Молодежном центре Карасунского округа.

Двенадцатого февраля, в день освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, возложили цветы к обелиску героям битвы за Кубань в сквере Казачьей Славы на Пашковской площади, у памятника Зенитчикам — воинам 57-го отделения зенитного артиллерийского дивизиона, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками при защите Краснодара.

Ветеранская организация «Первомайская» и Союз пенсионеров Карасунского округа приняли участие в мероприятиях, проводимых в школах №7, 53, 60. Это уроки мужества, конкурсы военно-патриотической песни, спортивные соревнования. Все мероприятия приурочены к датам военной истории России, Кубани и Краснодара: 75-й годовщине полного освобождения и снятия блокады Ленинграда, 30-летию окончания боевых действий в Афганистане, а также 76-й годовщине со дня освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков.

Так, члены ветеранской организации «Первомайская» приняли участие в открытии месячника в школе №60. А члены Союза пенсионеров Карасунского округа совместно с учащимися школы №53 провели спортивный праздник. В школе №60 дочь подводника Филиппа Яковлевича Феоктистова — командира подводной лодки С-34 рассказала о героических подвигах подводников, защищавших наши границы на Северном морском флоте.

Вместе с ветеранской организацией «Краснодарский аэропорт» учащиеся школы №7, носящей имя Евдокии Давыдовны Бершанской, возложили цветы к памятнику Е. Бершанской в день ее рождения — 6 февраля.

Мероприятия военно-патриотической направленности прошли и в детских садах округа. В МДОУ №162 организована и проведена встреча тружеников тыла и детей старшей группы детского сада. На встречу были приглашены труженики тыла Екатерина Сергеевна Антонова, Анна Васильевна Гудина и Анна Филипповна Козлова.

Молодежь округа провела встречу с бывшей малолетней узницей фашистских концлагерей Франей Людвиговной Скакун. На встрече она поделилась воспоминаниями ее детства в годы войны и послевоенные годы и призвала молодежь пользоваться возможностью общения с ветеранами войны, чтобы сохранить воспоминания о ней непосредственно от участников.

Депутат городской Думы Краснодара Галина Качура приобрела для старшеклассников школ №7 и №60 билеты на фильм о Великой Отечественной войне «Т-34», а всем ветеранским организациям в округе оказала материальную помощь.