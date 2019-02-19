Предупредить — значит решить

Участники партпроекта «Новая школа» в Краснодаре предложили разработать новые подходы к решению проблемы буллинга в образовательных учреждениях.

На заседании дискуссионного клуба «Платформа» Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия» участники обсудили проблему буллинга в школах, а рабочая группа партийного проекта «Новая школа» предложила разработать инновационные методы борьбы с этим социальным явлением.

Термином «буллинг» называют агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны других членов коллектива, что особенно распространено среди школьников и студентов.

Актуальность темы подтверждает ряд случаев агрессии в детских образовательных учреждениях города и по всей стране, поиском решений которых занялось и местное отделение партии «Единой России».

Модератор встречи, местный координатор партийного проекта «Новая школа», директор школы №8 Лидия Цимбал отметила два основных фактора, которые могут создать почву для проявления буллинга в детских садах, школах, колледжах и других учебных заведениях. В их число было включено неправильное воспитание в семье и неправильные действия педагога.

Мнение родительского сообщества в этом вопросе крайне важно.

— Наши дети не жестокие, если мы не жестокие. Всё идет от нас самих, от взрослых. Мы относимся к детским укорам и обзывательствам как к ребячеству, но это серьезно, на это надо обращать внимание,— отметила ответственный секретарь Национальной родительской ассоциации Краснодарского регионального отделения Александра Усенко.

Представители образования отметили по данному проблемному вопросу еще ряд механизмов работы. Заместитель начальника отдела Департамента образования администрации Краснодара Станислав Шильников поделился, что сегодня всё чаще эта тема берется во внимание, уже проводится плановая профилактическая работа на родительских собраниях. В планах приглашать на собрания не только психологов и специалистов по социально-педагогической работе, но и представителей казачества и духовенства как неотъемлемый элемент кубанской культуры.

Члены фракций «Единой России» в Законодательном Собрании края и городской Думе Краснодара также приняли участие в дискуссии и поделились своим мнением. Так, член фракции партии в Законодательном Собрании Краснодарского края Олег Бойченко предложил разработать методические рекомендации для родителей, содержащие широкую и актуальную информацию о спорте в городе, дополнительном образовании и других возможностях для детей.

— Чтобы ребенок успешно социализировался, проявлял воспитанность и культуру, при этом не проявлял агрессию по отношению к другим, необходимо найти ему занятие по душе, которое заполняло бы избыток свободного времени,— поделился мнением Олег Бойченко.

Важным элементом эффективного хода дискуссии является всесторонность взгляда на проблему. В связи с этим на встречу был приглашен представитель духовенства — штатный священник храма Святого Преподобного Сергия Радонежского отец Иоанн Воронов, который поделился с присутствующими мнением по проблеме буллинга, поддержав идею о профилактической работе в образовательных учреждениях.

— У любого человека можно выявить какие-то недочеты, но это совсем не означает, что над ним можно издеваться,— отметила в завершение встречи заместитель секретаря Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия» Галина Глущенко.

Все предложения присутствующих зафиксированы, в планах оформить их в ряд методических рекомендаций в качестве мер борьбы с таким социальным явлением, как буллинг в детских образовательных учреждениях.