Проект получил одобрение

Консультационный научно-методический совет Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края одобрил проект предмета охраны и границ территории исторического поселения регионального значения город Краснодар, переданный на рассмотрение экспертов кубанскими активистами Общероссийского народного фронта в конце июня прошлого года. Таким образом, устранены окончательные препятствия для исполнения поручения губернатора Вениамина Кондратьева по утверждению к 1 марта 2019 года этого важного для сохранения исторического наследия кубанской столицы документа.

Напомним, что данный проект был разработан экспертами архитектурного центра «Югреставрация» совместно с Южным филиалом РосНИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева по итогам многомесячной работы по изучению историко-архитектурной ценности 361 квартала современного Краснодара. Результаты этой работы были обсуждены на круглом столе в региональном отделении ОНФ, активисты которого к тому моменту по инициативе члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы РФ Натальи Костенко провели свой мониторинг состояния памятников архитектуры столицы Кубани. Все эксперты зафиксировали удручающее исторического наследия Краснодара: две трети исторических кварталов утратили подлинные характеристики исторической среды, десять процентов архитектурных памятников оказалось на грани уничтожения, а два были безвозвратно утеряны. Эксперты-историки и общественники выработали ряд мер, направленных исправление ситуации. Тревожные выводы были донесены до руководства края, при мэре города Краснодар сформирована рабочая группа по спасению зданий, оказавшихся в самом критическом состоянии, при региональном отделении ОНФ в помощь Управлению государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края создан и уже прошел обучение специальный волонтерский корпус, который ведет мониторинг состояния исторических зданий, а также помогает поддерживать порядок в историческом центре Краснодара.

Губернатор Вениамин Кондратьев еще в феврале 2018 года после встречи с активом ОНФ также дал распоряжение специалистам администрации края и Краснодара ускорить работу по разработке нового проекта границ исторического поселения Краснодара, призванного остановить разрушение исторической части города, установив более жесткие правила застройки в охранной зоне. Однако, поскольку к лету никто не разработал новый проект, по просьбе обеспокоенных экспертов-историков активисты Общероссийского народного фронта внесли в управление на рассмотрение проект «Югреставрации», разработанный его сотрудниками на безвозмездной основе.

В конце прошлой недели данный проект был одобрен и рекомендован к утверждению членами консультационного научно-методического совета Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

По словам руководителя управления Романа Семихатского, за семь месяцев обсуждения членами методического совета (историками, архитекторами, градостроителями) проект предмета охраны и границ территории исторического поселения города Краснодара значительных изменений не претерпел. В него включено 94 квартала, которые еще сохраняют подлинные характеристики исторической среды Екатеринодара — Краснодара конца XVIII века — 70-х гг. XX века.

— Мы очень рады, что дело сдвинулось с мертвой точки и что поручение губернатора Кубани об уточнении границ исторического поселения Краснодара, которого так ждали жители города, наконец-то будет исполнено,— говорит Наталья Костенко. — По мнению экспертов, столица Кубани вплотную подошла к утрате статуса исторического поселения, и это не может не беспокоить. Почти треть исторических кварталов за последние десять лет были полностью разрушены новой застройкой, остальные сохранили лишь отдельные исторические элементы. Совместно с активистами, экспертами и властью мы сделали всё, чтобы остановить этот губительный процесс. Мы рассчитываем, что руководство Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края утвердит проект уточнения границ уже к 1 марта 2019 года. После чего за дело должен взяться муниципалитет и внести изменения в правила землепользования и застройки на этой территории, а также в генеральный план города. Впереди еще много работы, но главный шаг к сохранению нашего любимого города, его исторической идентичности уже сделан. А до того момента волонтерский корпус ОНФ продолжит следить за исполнением законодательства и сохранением памятников архитектуры в историческом центре города.