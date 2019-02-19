Строительство спортивных объектов — на контроле власти

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда провел совещание, на котором обсудили темпы строительства спортивных объектов в крае.

В режиме видеоконференции в совещании приняли участие представители краевого Министерства физической культуры и спорта, Министерства финансов, Департамента строительства и заместители глав муниципалитетов, курирующие спорт и строительство.

В Краснодарском крае с 2006 года построено уже более шестисот спортивных сооружений, которые стали настоящими центрами спортивной жизни Кубани. Ежегодно, благодаря краевым программам в муниципальных образованиях, возводятся новые многофункциональные спортивные площадки и малобюджетные спортивные залы шаговой доступности.

— В минувшем году глава региона поручил построить в крае десять многофункциональных спортивно-игровых площадок. В настоящее время семь из них завершены, в том числе две в Приморско-Ахтарском, по одной в Ленинградском, Тбилисском, Красноармейском, Славянском и Туапсинском районах. Однако остались незаконченными три спортивные площадки: в Крымском, Темрюкском и Тихорецком районах,— подчеркнул Николай Долуда.

Такое отношение к строительству вице-губернатор считает совершенно недопустимым. Заместитель главы региона поставил задачу завершить объекты в ближайшее время. В 2019 году строительство спортивных площадок будет продолжено. В краевом бюджете выделены средства еще на десять спортивных площадок.

Также по поручению губернатора в крае необходимо ежегодно строить двадцать малобюджетных спортивных комплексов шаговой доступности. На эти цели из краевого бюджета было выделено в 2017—2018 годах 350 миллионов рублей. В настоящее время семь малобюджетных залов построено в Армавире, Кавказском, Тимашевском, Крымском, Успенском, Новокубанском и Славянском районах. Строительно-монтажные работы выполнены в четырех муниципальных образованиях: в Курганинском, Ейском, Тбилисском и Абинском районах.

В высокой степени готовности находится строительство еще трех малобюджетников: в Усть-Лабинском, Красноармейском и Белореченском районах. Со значительным отставанием от графика ведется строительство в Кущевском и Белоглинском районах, а в Апшеронском районе работы по строительству малобюджетного спортивного зала вообще приостановлены.

— Администрации Апшеронского района необходимо в кратчайшие сроки разобраться со своим проектом,— подчеркнул Николай Долуда. — Объект строится по личному поручению губернатора края Вениамина Ивановича Кондратьева и стоит на особом контроле.

Особое внимание на совещании уделили ситуации с возведением малобюджетника в Горячем Ключе. Финансирование на строительство зала муниципалитету было доведено еще в конце августа прошлого года. Спустя два месяца был заключен контракт с подрядчиком. Однако с тех пор строители так и не появились на объекте.

Как отметил вице-губернатор, в 2019 году мероприятие по строительству малобюджетных спортивных комплексов будет продолжено. На эти цели главой края выделено 150 миллионов рублей.

Региональное Министерство спорта предварительно уже собрало восемь заявок муниципальных образований. На февральской сессии Законодательного Собрания края финансирование будет включено в краевой бюджет.

— С учетом того, что строительство малобюджетных залов ведется на условиях софинансирования, где 90 процентов затрат берет на себя краевой бюджет, и всего десять процентов — муниципалитеты, мне непонятно, почему они не подготовили проектно-сметную документацию для строительства новых объектов,— обратился вице-губернатор к представителям администраций муниципалитетов.

Заместитель главы края поручил региональному Министерству спорта проверить, какие из муниципальных образований вообще ни разу не подавали заявки на строительство малобюджетных спортивных залов.

Кроме того, в ходе совещания обсудили другие проблемные объекты. По словам вице-губернатора, вызывает опасение ситуация по неисполнению ряда поручений губернатора Краснодарского края. До сих пор не может завершиться строительство социально значимых спортивных объектов. Среди них спортивные комплексы с плавательными бассейнами в Крымске и Калининском районе, а также комплекс плавательных бассейнов в составе Многофункционального спортивного комплекса в Краснодаре.

О ситуации с завершением строительства этих проблемных объектов вице-губернатору доложил заместитель руководителя краевого Департамента строительства Виталий Видинеев:

— Строительство комплекса с плавательным бассейном в Калининском районе завершено, на объекте уже прошла первая проверка. Аналогичный комплекс в Крымском районе планируется завершить во втором квартале нынешнего года.

Что касается комплекса плавательных бассейнов в составе Многофункционального спортивного комплекса в Краснодаре, то из федерального бюджета на завершение его строительства выделено 500 миллионов рублей — 157 миллионов на 2019 год и 343 миллиона на 2020 год.

— С учетом того, что необходимое финансирование для этого объекта выделено по поручению президента России, строительные работы должны быть возобновлены в этом году,— Николай Долуда поручил Департаменту строительства максимально ускорить работу по завершению строительства комплекса бассейнов в краснодарском «Городе спорта».

Также вице-губернатор заострил внимание на еще двух проблемных объектах: плавательных бассейнах в Юбилейном микрорайоне Краснодара и комплексе с бассейном в Геленджике.

По ситуации с этими объектами рассказали заместители глав муниципалитетов. Что касается краснодарского бассейна, судебные разбирательства с недобросовестными подрядчиками уже завершены. Планируется, что в начале весны будет скорректирована проектная документация, после строительство на объекте будет возобновлено. В Геленджике незавершенный объект еще предстоит обследовать. Вслед за этим необходимо скорректировать проектную документацию и как можно быстрее приступить к строительным работам.

Также замглавы края призвал руководство Департамента строительства края более жестко работать с подрядными организациями, которые нарушают сроки сдачи объектов.

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края