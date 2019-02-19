Дорога в успешное будущее

Начальник отдела профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Наталья Батютина на заседании круглого стола, посвященного развитию системы среднего профессионального образования и востребованности рабочих профессий на рынке труда, отметила, что СПО на Кубани продолжает успешно решать поставленные перед ней задачи.

В круглом столе участвовали директора колледжей и техникумов, а также руководитель Центра профессиональной подготовки кадров транспортно-дорожного комплекса.

Решение верное и осознанное

— В настоящее время отношение к среднему профессиональному образованию совсем другое, чем несколько лет назад,— отметила Наталья Батютина. — Большое количество выпускников школ предпочитает после окончания учебы продолжить ее именно в колледжах или техникумах, выбирая рабочие специальности. И это неудивительно, потому что будущие специалисты видят в колледжах и техникумах современное оборудование, на котором им в будущем предстоит работать. Поэтому они по-иному относятся к выбору профессии, делая упор на востребованные рабочие специальности.

Сегодня 59 процентов школьников выбирают учебу именно в системе среднего профессионального образования. Эти цифры показательны, потому что еще пять-шесть лет назад они составляли порядка 45—46 процентов. Причем дети идут в колледжи и техникумы чаще всего не по совету родителей, а делают это самостоятельно. Это их осознанный выбор.

Растет и уровень подготовки ребят в системе среднего профессионального образования. У некоторых родителей и школьников иногда возникает вопрос: неужели невозможно поступить в колледж или техникум, имея в аттестате тройки? Да, невозможно, потому как конкурс на учебное место в этих образовательных учреждениях весьма высокий. Есть даже специальности, где конкурс на место доходит до двенадцати человек. И это очень серьезный показатель, уровень даже некоторых высших учебных заведений.

Хороший стимул

Что касается движения «Молодые профессионалы», национальных и региональных чемпионатов, то это, несомненно, является хорошим стимулом для дальнейшего развития молодежи, которая таким образом становится лучшей в своей профессии. Сегодня всю историю таких чемпионатов мы рассматриваем не просто как соревновательный процесс, а прежде всего как серьезную систему подготовки квалифицированных кадров. На современном оборудовании, в реальных производственных условиях молодые специалисты выполняют то или иное задание на уровне уже опытных специалистов.

Когда регион впервые начинал участвовать в чемпионатах «Молодые профессионалы», количество кубанских конкурсантов было порядка 170 человек. В этом году наблюдается их достаточно серьезное увеличение: почти пятьсот участников. Причем это связано не только с желанием педагогических коллективов принять участие в соревнованиях, а прежде всего с желанием самих ребят.

Три года подряд Краснодарский край устойчиво входит в десятку лидеров в России, участвующих в движении «Молодые профессионалы». В 2016 году регион был на восьмом месте, в 2017-м — на третьем, в прошлом году — на седьмом месте в медальном зачете среди субъектов России. Конечно же, хочется занимать более высокие места, но сегодня мы говорим не только об успешном участии в чемпионатах «Молодые профессионалы», но и о качественной подготовке учащихся колледжей и техникумов. И это связано между собой.

В регионах будут создаваться центры опережающей профессиональной подготовки (ЦОП), в том числе и в Краснодарском крае. ЦОП — это единый координирующий центр, который объединит вокруг себя не только колледжи и техникумы, но и учреждения дополнительного образования.

— Конечно же, перед нами стоит важная задача: привести систему среднего профессионального образования к мировым стандартам не только через движение «Молодые профессионалы», но и через систему новой итоговой аттестации. Все новые стандарты предусматривают завершение обучения в форме демонстрационного экзамена. По сути дела, это похоже на форму чемпионата, когда учащийся выполняет задание на соревновательной площадке.

Так же выглядит и демонстрационный экзамен, где педагоги колледжа и независимые эксперты оценивают знания и умения учащихся. И очень хорошо, когда в этом участвуют представители предприятий. Поэтому перед нами стоит и другая не менее важная задача: максимально полно организовать сотрудничество с предприятиями, которым необходимы квалифицированные кадры, подготовленные именно в системе среднего профессионального образования.

Если говорить о материально-технической базе всей системы среднего профессионального образования, то в Краснодарском крае в развитие учебных заведений вкладываются достаточно большие финансовые средства. Для укрепления материально-технической базы сделано и делается очень многое за последние годы. Только в 2010 году в рамках предыдущих государственных программ в развитие системы среднего профессионального образования целенаправленно были направлены серьезные деньги.

Кроме этого учебные учреждения принимают активное участие в реализации различных федеральных проектов и в конкурсах, что также является серьезным подспорьем для укрепления материально-технической базы колледжей и техникумов. При проведении два года подряд чемпионатов «Молодые профессионалы» в этом направлении почти триста миллионов рублей было вложено в развитие материально-технической базы.

Но нам всё равно недостаточно того, что имеем, потому что мы хотим и дальше развивать и совершенствовать систему среднего профессионального образования и выходить на максимально высокий уровень качественной подготовки специалистов. К примеру, любой демонстрационный экзамен по прикладным компетенциям требует расходных материалов, и сегодня в рамках национальных и региональных проектов для этого заложены финансовые средства,— уточнила Наталья Батютина.

На заседании круглого стола шла речь и о том, что очень многое зависит от педагогов, работающих в ресурсных центрах, специальных центрах компетенции и т. д. Очень важно, насколько они сами владеют новыми технологиями и могут этому успешно обучить ребят. Это и есть кадровый вопрос, решение которого находит каждый руководитель.

Да и экспертов необходимо растить своих. Сегодня в регионе пул экспертного сообщества довольно большой, и если на первый чемпионат «Молодые профессионалы» приглашали экспертов со всей страны, а это стоит денег, то в этом году в числе приглашенных всего три человека.

Нет нерешаемых задач

Не обошли своим вниманием участники круглого стола и такую тему, как максимальный набор компетенций молодого специалиста. Не должен он переучиваться, придя на предприятие. Вот поэтому и должен обладать необходимыми компетенциями по окончании учебного заведения.

Заинтересованы ли предприятия в молодых профессионалах? Несомненно. И чем раньше они проявят интерес (на определенном этапе обучения ребят) к этому, тем будет лучше для работодателя. Скажем, когда ребята учатся на втором или четвертом курсах. Тогда и не будет у работодателей проблемы с привлечением молодых квалифицированных кадров.

— Нам нужно, чтобы максимально большое количество учебных практических занятий учащиеся системы среднего профессионального образования проходили на предприятиях, а не в стенах колледжей и техникумов,— акцентировала Наталья Батютина. — Таким образом ребята быстрее адаптируются в той рабочей среде, где им придется трудиться по выбранной специальности.

Одним из крупнейших колледжей в крае является Краснодарский торгово-экономический колледж, для выпускников которого педагоги готовят успешную дорогу в будущее. Он второй в нашем регионе по численности учащихся и имеет достаточно большой имущественный комплекс на пяти территориях. Выпускники Краснодарского торгово-экономического колледжа успешно трудятся, в том числе и в сфере услуг, где, как и везде на производстве, должны быть только дипломированные специалисты — выпускники нашей системы среднего профессионального образования. Работодатель должен понимать, что только дипломированный специалист может развивать производство, успешно решая задачи, поставленные перед ним руководством предприятия, компании или организации.

К сказанному Натальей Батютиной добавлю, что в рамках программы, которая реализуется совместно с Агентством стратегических инициатив и Союзом «WorldSkills Russia», проанализированы потребности работодателей в квалифицированных кадрах. В 2019—2021 годах Краснодарскому краю необходимо порядка трех тысяч человек. Напомню, что президент России Владимир Путин отметил, что необходимо совместно с деловыми кругами и бизнес-объединениями развивать профессиональное образование, прежде всего — подготовку квалифицированных рабочих кадров, инженеров и других специалистов.

— Система среднего профессионального образования в регионе активно развивается, и перед ней на ближайшие шесть лет стоят серьезные задачи по обучению профессиям и воспитанию гармонично развитой личности. Они непростые, но, как показала практика, для СПО не существует нерешаемых задач, потому что в крае сильная команда педагогов, работающих в этой системе,— завершая заседание круглого стола, подчеркнула начальник отдела профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Наталья Батютина.

Итак, впереди у кубанской системы среднего профессионального образования реализация всех поставленных задач по ее развитию, цель которых — сделать всё для того, чтобы у выпускников кубанских колледжей и техникумов была успешная дорога в будущее.

Михаил МУСАЕВ