Высокий профессионализм и эффективная работа

В Краснодаре отметили пятидесятилетие создания подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева сотрудников ведомства поздравил с юбилейной датой вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский.

В мероприятии также приняли участие врио начальника ГУ Росгвардии по краю Алексей Домбровский, начальник центра лицензионно-разрешительной работы ведомства Василий Нагорный, начальник СУ Следственного комитета по краю Вадим Бугаенко, депутаты ЗСК Андрей Горбань и Александр Джеус.

Алексей Копайгородский поблагодарил сотрудников и ветеранов ведомства за службу и отметил, что проводимая подразделением работа очень важна.

— Жители и гости края могут чувствовать себя в безопасности на территории региона. Уровень преступности на Кубани с каждым годом снижается благодаря тесному взаимодействию всех правоохранителей,— отметил вице-губернатор.

За высокий профессионализм, эффективную работу и в связи с празднованием Дня образования службы заместитель главы региона вручил лучшим сотрудникам благодарности губернатора. Завершилось мероприятие торжественным концертом.

Подразделения лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии контролируют оборот служебного и гражданского оружия. Всего под наблюдением Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю находится 339 объектов, на которых хранится и используется более пяти тысяч единиц оружия. На учете состоит около 160 тысяч владельцев оружия.