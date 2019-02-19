Труд во благо Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня работников отрасли животноводства Краснодарского края.

В мероприятии, на котором наградили лучших специалистов региона, также приняли участие спикер ЗСК Юрий Бурлачко и член Совфеда РФ Владимир Бекетов.

В своем приветствии глава региона поздравил животноводов с первым профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.

— Животноводство в крае и России в целом пережило немало трудностей, но сегодня отрасль получила второе дыхание,— сказал Вениамин Кондратьев. — Так, регион поднялся на третье место в стране по производству молока. 2018 год стал годом возрождения свиноводства: в отрасль приходят инвестиции, строятся фермы, растет поголовье. Серьезные результаты достигнуты в птицеводстве: Кубань занимает четвертое место в России по производству яиц и пятое — по мясу.

Таких результатов, по словам губернатора, могут добиться только люди, которые любят свою землю.

— Конечно, чтобы развивать эти успехи, нужна поддержка. В прошлом году мы вложили в отрасль полтора миллиарда рублей. В этом году будет не меньше. Мы продолжим субсидировать личные подсобные хозяйства и семейные фермы. Они вносят серьезный вклад в экономику территорий, дают рабочие места, создают на селе жизнь,— заявил губернатор.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что, благодаря тяжелому труду животноводов, жители Кубани получают качественные продукты.

— Развитие АПК на особом контроле депутатов ЗСК. Животноводство — это точка роста, поэтому весной 2018 года был принят краевой закон о его развитии. Он дал новые возможности, и мы уже видим результаты. Вместе с вами нам удастся поднять отрасль на новый уровень,— заявил спикер кубанского парламента.

В свою очередь Владимир Бекетов отметил, что Краснодарскому краю удается строить и модернизировать одновременно десятки объектов соцсферы во многом потому, что АПК региона работает устойчиво.

— Мы сегодня собрались на празднике, чтобы поблагодарить животноводов за важный труд. Вы закладываете основу жизни людей. Спасибо вам за это. Хочу выразить благодарность губернатору за возрождение традиции награждать животноводов. Это обернется еще большими результатами,— подчеркнул представитель Совфеда РФ.

На празднике состоялось награждение лучших представителей отрасли.

По указам президента России орден Александра Невского вручен гендиректору ЗАО «Хуторок» Новокубанского района Федору Булдыжову, а главный экономист предприятия Ирина Фаришова получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заместитель управляющего КФХ Павловского района Василий Толстопятов отмечен такой же наградой I степени.

В соответствии с постановлением губернатора почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» присвоено замдиректора по производству ООО «Союз-Агро» Гулькевичского района Армену Калашяну.

Также состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства среди работников АПК края. Чествовали как руководителей предприятий, так и тех, кто трудится непосредственно в цехах, доильных залах.

За вклад в достижение высоких показателей в животноводстве отмечены администрации Павловского, Калининского и Выселковского районов. За успехи в рыбохозяйственном комплексе почетные грамоты получили Темрюкский и Тимашевский районы.

Кроме того, на празднике наградили трех чемпионов краевого конкурса профессионального мастерства в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе. За рекордные показатели работы им вручили ключи от автомобилей.

После торжественной церемонии состоялся концерт ведущих творческих коллективов Кубани.