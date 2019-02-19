Инвестиционный форум: стратегические проекты

Российский инвестиционный форум-2019, который прошел в Сочи,— традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, на которой не только обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития, но и достигаются важные договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, Российский инвестиционный форум в этом году стал действительно успешным для Краснодарского края. Регион заключил 228 соглашений на сумму более 298 миллиардов рублей. Это на 56 миллиардов больше, чем в прошлом году.

— В этом году наибольший интерес инвесторов вызвали проекты края в сфере ТЭК и ЖКХ, АПК и строительстве,— сказал глава региона. — Отдельно хочу отметить успех промышленного сектора Кубани на форуме. Это та отрасль, которая сейчас активно развивается в регионе. Я рад, что инвесторы это видят и понимают: инвестиции в предложенные краем проекты окупятся в кратчайшие сроки.

Губернатор добавил, что в этом году стенд региона был отмечен на федеральном уровне и признан лучшим на форуме.

— Презентационный стенд края действительно был популярен среди участников. Гости с удовольствием посещали дегустационную зону с продукцией «Сделано на Кубани», интересовались инновационной площадкой «Умный город», был настоящий ажиотаж на «Киноплатформе». Кстати, эта площадка стала уникальным местом для дискуссий и деловых встреч представителей киноиндустрии и бизнеса,— отметил глава края.

Вениамин Кондратьев уточнил, что мероприятие оказалось выгодным для региона: было подписано первое соглашение о съемках фильма на его территории.

Также Вениамин Кондратьев подчеркнул важность подписания соглашения всероссийского масштаба — по туристическому проекту «Золотое кольцо Боспорского царства».

— Сегодня важно комплексно подойти к развитию курортных территорий азово-черноморского побережья. И четыре субъекта, в том числе и Краснодарский край, внесли в это дело свой весомый вклад,— заключил он.

Сфера услуг как катализатор экономического развития

В рамках Российского инвестиционного форума заключено три соглашения с организациями потребительской сферы на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей. Одно из соглашений, подписанных администрацией региона, касается модернизации заправочных станций.

Преимущества автоматической сети АЗС заключаются в повышенной пропускной способности, высоком уровне пожарной безопасности, а также низкой стоимости качественного топлива. В крупных и средних населенных пунктах планируется разместить около шестидесяти заправочных станций. В результате реализации проекта в крае появится около ста новых рабочих мест.

Также в крае будут построено два крупных торговых объекта. В Анапе появится современный магазин быстрого обслуживания с высококлассным сервисом, что даст городу 160 новых рабочих мест. А в Краснодаре к концу 2019 года будет возведен торговый центр крупной торговой сети для размещения гипермаркета строительных и отделочных материалов и товаров для дома.

— Потребительская сфера остается одной из ведущих отраслей экономики Кубани. Появление новых объектов — это в первую очередь увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет и создание рабочих мест. Отмечу, что в прошлом году от предприятий торговли и бытового обслуживания населения поступило почти 36 миллиардов рублей налогов и сегодня каждый пятый человек трудится в данной сфере,— подчеркнул вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.

Инвестиционный потенциал сферы туризма

В рамках форума министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева и руководитель краевого Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Юрий Волков обсудили с представителями ЮАР вопросы сотрудничества в сфере туризма и инвестиций.

— Наши страны давно и тесно взаимодействуют в области культурного обмена, импорта и экспорта товаров и сырья. У нас множество партнеров среди российских компаний. Сегодня мы приехали на форум ради инвестиций и сотрудничества в сфере туризма,— рассказала посол республики в России Мария Сибанда-Туси Номасонто.

По данным статистики Южного таможенного управления, за одиннадцать месяцев прошлого года товарооборот Краснодарского края и ЮАР составил свыше 110 миллионов долларов. В основном республика поставляет на Кубань фрукты, орехи, соки, вина, а регион экспортирует злаки.

В Деловую палату Питермарицбурга, третью по значимости в стране, входит около восьмисот компаний. В провинции Квазулу-Наталь, делегацию которой возглавила председатель Агентства по торговле и инвестициям провинции Ина Катарина Кронье, развито тяжелое машиностроение и автомобильное производство, химическая промышленность и кораблестроение. Они готовы наладить взаимодействие с производителями Краснодарского края.

— Краснодарскому краю есть что предложить иностранным инвесторам. В инвестиционном портфеле региона только проработанные проекты с высокой долей вероятности их реализации. Создана многоуровневая система сопровождения инвесторов,— отметил Юрий Волков.

После встречи представители ЮАР ознакомились с туристическим потенциалом Кубани. На организованной для них презентации консолидированного стенда края Светлана Балаева рассказала, что ежегодно наши курорты принимают миллионы туристов со всей России и из зарубежных стран. Только в прошлом году регион посетило более 17 миллионов отдыхающих. По уровню турпотока край уступает лишь Москве.

— Мы можем предложить пляжный, горнолыжный, санаторно-оздоровительный отдых и многие другие варианты. Активно развиваем культурно-познавательный туризм,— подчеркнула министр, представив гостям экспозицию российского туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

Стороны договорились в рабочем порядке обменяться инвестиционными проектами в различных сферах, а также предложениями по сотрудничеству в организации стабильного турпотока в обоих направлениях.

Укрепляя связи между регионами

В рамках форума губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел встречу с врио губернатора Астраханской области Сергеем Морозовым и генеральным директором ПАО «Авиакомпания „ЮТэйр”» Андреем Мартиросовым. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

— Связи между регионами должны укрепляться. Для этого в первую очередь необходимо развивать логистику. Договор позволит повысить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность Кубани. От этого выиграет и экономика региона, и жители двух субъектов. Соглашение поможет вывести транспортное сообщение между территориями на новый уровень,— подчеркнул глава Кубани.

Вениамин Кондратьев уточнил, что сегодня прямой рейс связывает только Сочи и Астрахань, необходимо также наладить авиасообщение с Краснодаром.

— Уверен, жители Астраханской области с удовольствием будут отдыхать в нашем крае, на наших курортах, которые уже давно соответствуют мировому уровню,— отметил глава Кубани.

В свою очередь врио губернатора Астраханской области также отметил значимость регулярного авиасообщения между субъектами. Сергей Морозов подчеркнул, что отношения территорий будут развиваться и дальше.

В ходе встречи Вениамин Кондратьев подчеркнул, что сегодня «ЮТэйр» — один из главных перевозчиков края.

— В прошлом году авиакомпания доставила в аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика 1,3 миллиона человек. Рост пассажиропотока на межрегиональных рейсах из аэропортов края составил 40 процентов,— отметил губернатор.

Он также добавил, что увеличилось количество рейсов по маршруту Краснодар — Сочи. Так, в прошлом году перевезено на 12 процентов больше человек.

Генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов уточнил, что на рейс, связывающий краевую и олимпийскую столицу, планируется ввести более вместительные и скоростные самолеты.

— Мы видим рост пассажиропотока, это серьезный индикатор успеха, не многие субъекты развивают авиасообщение внутри своей территории,— добавил Андрей Мартиросов.

Инвестиции — в промышленность

На Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец подписал соглашение с компанией «ЕвроХим — Белореченские Минудобрения», в рамках которого предприятие осуществит комплексную модернизацию и расширение собственных производственных мощностей до 2022 года. В результате производство удобрений на предприятии должно увеличиться в два раза.

— Компания «ЕвроХим» — давний и надежный партнер Краснодарского края. Вы вносите большой вклад в экономику не только Белореченского района, но и Кубани в целом. Тот факт, что один из крупнейших международных производителей развивает свой бизнес именно на Кубани, на мой взгляд, является показателем того, что бизнес-климат у нас соответствует мировым стандартам,— отметил Василий Швец.

Также заместитель главы региона подписал еще четыре протокола о намерениях реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности. Так, в соответствии с ними предприятие «Выбор-С» построит вторую линию завода по производству плитки и элементов благоустройства на территории Курганинского района.

В Кавказском районе появится индустриальный парк «Достояние». Он будет специализироваться на пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. А азербайджанская компания «Матанат-А» построит на территории Успенского района комплекс по производству сухих строительных смесей и гипсокартонных плит, а также разработает карьер по добыче гипса.

Немецкая компания «Ренус Фрейт Лигистикс» намеревается возвести логистический центр для хранения продукции для предприятий АПК в Брюховецком районе.

Второе дыхание курортов

В Мостовском районе планируется строительство второй очереди бальнеологического комплекса. Соглашение также заключено на РИФ в Сочи. В ходе реализации проекта в течение четырех лет планируется расширить современный бальнеологический термальный комплекс — семейный курорт «Кремниевы термы».

— Развитие бальнеологии — стратегический приоритет, обозначенный главой региона. Сегодня свыше 190 здравниц предлагают жителям и гостям Кубани оздоровление и лечение более чем по пятистам уникальным программам, из них сто сорок работают круглый год. Уверен, что реализация этого проекта окажет положительное влияние на комплексное развитие санаторно-курортной отрасли не только Мостовского района, но и Краснодарского края в целом,— отметил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.

Сумма инвестиций составит более трех миллиардов рублей. С выходом на проектные мощности комплекс сможет принять более 250 тысяч отдыхающих в год. Реализация проекта позволит создать восемьсот новых рабочих мест.

Кроме того, заключен ряд соглашений по развитию санаторно-курортного и туристского комплекса Кубани. Так, в Сочи планируется построить апарт-комплекс-музей «Северный Кавказ» и реконструировать пансионат «Олимпийский Дагомыс». На площадках «Северного Кавказа» будет создан отель, выставочный центр с павильонами экспозиций Ассамблеи народов России, Русского географического общества, Российского военно-исторического общества, Центра современного искусства, регионов Северного Кавказа, религиозных центров — копий памятников ЮНЕСКО в виде площади Веры и Отечества, а также Музей футбольного мяча. Общий объем инвестиций составит свыше 1,1 миллиарда рублей. Реализация позволит создать в крае около полутора тысяч новых рабочих мест.

При реконструкции пансионата «Олимпийский Дагомыс» с привлечением 2,3 миллиарда рублей планируется создать апарт-отель на 442 номера. Благодаря реализации проекта в крае появится 150 новых рабочих мест.

Также инвесторы намерены вложить порядка 250 миллионов рублей в строительство отеля FioLeto категории 4 звезды в Анапе. Единовременно отель сможет принять более восьмисот отдыхающих.

Точка притяжения делового сообщества

Стенд Краснодарского края стал лучшим на Российском инвестиционном форуме. Награду из рук заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса получил вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец.

Стенд региона традиционно является самым масштабным на РИФе в Сочи. Его площадь четыре года подряд составляет более полутора тысяч квадратных метров.

Как отметил Василий Швец, стенд края всегда является точкой притяжения делового сообщества. Над его созданием трудится большая команда.

— Подготовка к форуму, открывающему инвестиционную повестку в стране, ведется в течение всего года. Нами тщательно отбираются проекты, готовится концепция согласно экономическим потребностям региона. И такая награда подтверждает эффективность проведенной нами работы,— сказал замглавы региона.

Стенд Кубани разделен на тематические зоны, среди которых инновационная площадка «Умный город», сектор, посвященный развитию киноиндустрии. Отдельно представлен масштабный проект в сфере туризма «Золотое кольцо Боспорского царства». Деловая зона в виде амфитеатра стала востребованной площадкой для проведения круглых столов, брифингов федерального и регионального уровня.