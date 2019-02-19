Шахматы — верный путь к успеху

Четвертый год на территории Краснодарского края при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Российской шахматной федерации, краевой Федерации шахмат реализуется проект «Шахматы в школе».

В отличие от других программ по обучению шахматам проект «Шахматы в школе» не направлен на воспитание профессиональных гроссмейстеров. Программа прежде всего помогает всестороннему развитию личности школьника, развитию пространственного и системного мышления, навыков стратегического планирования, а также повысить интеллект.

— В 2018—2019 учебном году проект реализуется в 818 общеобразовательных организациях из всех муниципальных образований с общей численностью занимающихся более 76 тысяч детей,— рассказал заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Андрей Цветков. — Реализация проекта проходит в рамках урочной и внеурочной деятельности, а также в рамках дополнительного образования и работы школьных спортивных клубов.

В 26 школах шести муниципальных образований: города Новороссийска, Апшеронского, Крымского, Кущевского, Северского и Славянского районов — занятия по шахматам проводятся в рамках учебных предметов — математики и физической культуры.

Как рассказал Андрей Цветков, формы занятий различные: шахматные турниры, олимпиады, соревнования, секции, викторины, игры онлайн.

Помимо проекта шахматы как интеллектуальный вид спорта развиваются среди обучающихся в ста образовательных организациях.

— Так же необходимо отметить, что в 56 организациях дополнительного образования 37 муниципальных образований края действуют отделения и секции шахмат, в которых занимается порядка семи тысяч человек.

А с 15 февраля по 4 марта в рамках реализации проекта «Шахматы в школе» 26 общеобразовательным учреждениям в 17 муниципальных образованиях края представители Федерации шахмат Краснодарского края и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко вручат шахматные комплекты, демонстрационные доски и методические пособия для обучения шахматам. Комплект включает учебник и рабочую тетрадь для ученика, методическое пособие для учителя, ориентированное прежде всего на педагогов начального школьного образования, которые смогут максимально быстро и качественно улучшить свои знания по шахматам.

Также в рамках проекта «Шахматы в школе» будет проведен конкурс на лучшую организацию преподавания шахмат. По его итогам будут определены три общеобразовательные организации, которые получат в качестве награды ноутбуки для компьютерных классов, шахматные комплекты и часы, а также денежные призы для педагогов.

Людмила БУРКИНА