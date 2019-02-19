В Адлере сносят очередной самострой

В селе Верхневеселое Адлерского района г. Сочи полным ходом идут работы по сносу крупного самовольно возведенного строения.

Объект незавершенного капитального строительства, площадью почти 400 квадратных метров был признан подлежащим сносу по решению суда. Взыскателем в рамках исполнительного производства, как и в подавляющем большинстве подобных случаев, выступила городская администрация.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель предпринял комплекс предусмотренных законом мер, направленных на побуждение должника к добровольному исполнению решения суда.

В настоящий момент на участке работает строительная техника — чтобы снести трехэтажное железобетонное строение, потребовались экскаваторы и подъемные краны. Работы по сносу проводятся под контролем судебных приставов Адлерского районного отдела г. Сочи УФССП России по Краснодарскому краю.