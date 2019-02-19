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Ярмарка вакансий в Тихорецком районе

Вторник, 19 февраля 2019 16:12
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Работники Тихорецкого районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю приняли участие в специализированной ярмарке вакансий «Служба занятости — защитникам Отечества». Консультационную помощь гражданам, желающим трудоустроиться на государственную гражданскую службу и соответствующим всем квалификационным требованиям, оказывала лично начальник отдела — старший судебный пристав         М.А. Дударева.
Основной целевой аудиторией ярмарки вакансий стали военнослужащие, уволенные в запас. Ни для кого не секрет, что военные – в том числе и бывшие – люди ответственные, инициативные, в хорошей физической форме, поэтому на государственной службе их немало.
В Тихорецком районном отделе судебных приставов в настоящий момент имеется несколько вакансий, потому участие в ярмарке «Служба занятости — защитникам Отечества» - вопрос немаловажный. Первичное собеседование с претендентами проводилось старшим судебным приставом на месте. Всем кандидатам были подробно разъяснены преимущества государственной гражданской службы, работы в сфере принудительного исполнения судебных решений и обеспечения установленного порядка деятельности судов.
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