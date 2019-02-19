Ярмарка вакансий в Тихорецком районе

Работники Тихорецкого районного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю приняли участие в специализированной ярмарке вакансий «Служба занятости — защитникам Отечества». Консультационную помощь гражданам, желающим трудоустроиться на государственную гражданскую службу и соответствующим всем квалификационным требованиям, оказывала лично начальник отдела — старший судебный пристав М.А. Дударева.

Основной целевой аудиторией ярмарки вакансий стали военнослужащие, уволенные в запас. Ни для кого не секрет, что военные – в том числе и бывшие – люди ответственные, инициативные, в хорошей физической форме, поэтому на государственной службе их немало.

В Тихорецком районном отделе судебных приставов в настоящий момент имеется несколько вакансий, потому участие в ярмарке «Служба занятости — защитникам Отечества» - вопрос немаловажный. Первичное собеседование с претендентами проводилось старшим судебным приставом на месте. Всем кандидатам были подробно разъяснены преимущества государственной гражданской службы, работы в сфере принудительного исполнения судебных решений и обеспечения установленного порядка деятельности судов.