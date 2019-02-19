Режимные объекты ГУП КК «Кубаньводкомплекс» под надежной охраной

ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» является предприятиям жизнеобеспечения, которое обеспечивает население Кубани важным ресурсом – питьевой водой. Однако, чтобы дать гарантию безопасности качества предоставляемой услуги, важно оборудовать объекты предприятия самыми надежными системами охраны.

В целях усиления мер безопасности объектов системы водоснабжения, повышения степени защищенности от угроз криминального характера и террористических угроз на территории насосных станций второго и четвертого подъема ремонтно-эксплуатационного управления «Троицкий групповой водопровод» ГУП Краснодарского края специалисты участка КИП, ТА и связи установили 32 новые камеры видеонаблюдения.

«Любую охранную систему, в том числе и систему охраны объектов водоснабжения, необходимо постоянно совершенствовать. В отличие от старых видеокамер, новые имеют более высокое качество передаваемой картинки, что позволяет более детально рассмотреть происходящее. У них больше угол обзора, а значит шире зона наблюдения. Также новые камеры оснащены инфракрасной подсветкой для видеонаблюдения в ночных условиях», - рассказал Игорь Сиротенко, начальник участка КИП, ТА и связи РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Помимо видеокамер были заменены и видеорегистраторы для архивирования записей с камер наблюдения и мониторы. Также для обеспечения оперативной телефонной связи между дежурным персоналом насосной станции четвертого подъема и электрической подстанцией ПС-110/6 кВ Неберджаевская, которая обеспечивает насосную станцию электроэнергией, специалистами участка КИП, ТА и связи выполнена замена аварийного участка кабельной линии связи протяженностью 500 метров.

В ближайшее время 17 новых видеокамер будут установлены и на территории насосной станции второго подъема РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».