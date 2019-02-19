Индивидуальных предпринимателей освободили от части налогов

Депутаты Госдумы одобрили поправки в Налоговый кодекс. Законопроект предусматривает изменение порядка расчета НДФЛ для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей по аналогии с ИП, применяющими упрощенную систему налогообложения. То есть индивидуальные предприниматели будут платить налоги исходя из фактических доходов от его предприятия вместо авансовых платежей, рассчитываемых от предполагаемого виртуального дохода. Кроме этого, для этой категории налогоплательщиков будет отменена и отчетность по форме 4-НДФЛ.

«Законодательная инициатива внесена после тщательного изучения профильным комитетом Госдумы предложений бизнеса по упрощению налогообложения и повышению прозрачности налоговой системы. Депутаты поддержали отмену части налогов для индивидуальных предпринимателей. Данные изменения облегчат работу ИП, снизят административную и налоговую нагрузку. В частности, закон позволит индивидуальным предпринимателям платить налоги, исходя из реальных доходов. Теперь у предпринимателя не будет необходимости откладывать, резервировать денежные средства для оплаты авансовых платежей. Мы понимаем, что планирование дохода Индивидуальным Предпринимателем и его фактическая выручка, зачастую, очень различаются. Инициатива направлена на поддержку малого бизнеса и сокращение бюрократических процедур», - прокомментировала депутат Госдумы Светлана Бессараб.