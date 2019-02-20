«ЕвроХим» подписал соглашение с администрацией Краснодарского края

Общая стоимость инвестиций компании составит 15 миллиардов рублей.

В ходе работы Российского инвестиционного форума в городе Сочи генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев подписал протокол о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций с администрациями Краснодарского края Белореченского района.

Предметом трёхстороннего документа стали намерения компании реализовать два масштабных проекта по комплексной модернизации и расширению производственных мощностей ООО «ЕвроХим-Белореченские минудобрения». Сроки реализации инвестиций составят период до 2022 года с объёмом.

Первый проект предусматривает строительство склада серы и реконструкции: сернокислотного цеха с заменой оборудования с увеличением производственной мощности с 738 до 1300 тон в год; цеха фосфорной кислоты с увеличением мощности на 120 тысяч тон в год и цеха сложных минеральных удобрений с целью увеличения производства аммофоса с 670 до 750 тысяч тон в год или сульфоаммофоса c 580 до 600 тысяч тон в год. Также в рамках договоренностей на предприятии смонтируют дополнительную турбину ТЭЦ на 25 мегаватт для переработки увеличенных объёмов пара после реконструкции цехов серной и экстракционной фосфорной кислоты.

В рамках второго проекта на заводе возведут новый цех сложных минеральных удобрений с производственной мощностью 500 тысяч тон в год.

О компании АО «МХК «ЕвроХим»

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.), а также выпуску аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» (Ленинградская обл.). Штат сотрудников – более 26 000 человек по всему миру.

Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК – российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано в российскую промышленность более 17 млрд. долларов за последние 10 лет. В частности, компания «ЕвроХим» за 10 лет инвестировала 409 млрд. рублей в строительство своих основных проектов.

ООО «ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения»

Крупное предприятие в Южном федеральном округе по производству фосфорных сложных минеральных удобрений. На производстве минеральных удобрений трудятся около 900 человек. Продукция предприятия востребована в 14 странах мира. К основным производственным цехам относятся энергетический, сернокислотный, экстракционной фосфорной кислоты и сложных минеральных удобрений. Выработка минеральных удобрений в 2018 году составила 647 052 тонн.

Устойчивый рост объёмов производства на «ЕвроХим-БМУ» стал результатом постоянной модернизации и усовершенствования технологий производства. В 2018 году в модернизацию предприятия инвестированы 1,5 миллиарда рублей. Вложение этих средств позволило повысить надёжность и стабильность работы производства минеральных удобрений, обеспечить экологическую безопасность и улучшить условия труда. Более подробную информацию можно получить на сайте www.eurochemgroup.com или обратившись к следующему контактному лицу: