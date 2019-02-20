Выписанный штраф помог взыскать задолженность

В центре Краснодара судебные приставы разыскали несколько автомобилей, скрываемых должником.

Транспортные средства принадлежали организации, имеющей задолженность в размере 350 тысяч рублей. В ходе проведения исполнительных действий судебным приставам не удалось установить имущество, за счет которого задолженность могла бы быть взыскана. Вернее сказать, на балансе организации находилось несколько автомобилей, но их местонахождение было неизвестно. Именно поэтому в Межрайонном отделе по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Краснодарскому краю появилось розыскное дело.

В ходе проведения розыскных мероприятий судебный пристав-исполнитель направила ряд запросов в различные инстанции. Но ключом к розыску имущества стало взаимодействие с УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Один из водителей предприятия совершил правонарушение, и в составленном протоколе был указан его домашний адрес. Судебный пристав провела беседу с нарушителем, в ходе которой выяснилась новая информация.

Как оказалось, транспортные средства организации-должника находятся на стоянке в самом центре Краснодара, буквально в паре кварталов от железнодорожного вокзала «Краснодар-1».

Прибыв на место, в неприметной подворотне судебные приставы обнаружили несколько грузовых автомобилей на ходу, и еще несколько — в полуразобранном состоянии.

Розыскное дело окончено в связи с розыском. В настоящий момент производятся действия по взысканию задолженности.