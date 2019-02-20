Абхазский круиз «Князя Владимира»

Маршрут круизного лайнера «Князь Владимир» соединит Сочи и Сухум. Об этом договорились «Абхазское морское пароходство» и «Черноморские круизы». Соглашение даёт возможность начать работу по организации регулярного круизного сообщения на Чёрном море между портами России и Абхазии в 2020 году.

- Планируется, что маршрут с заходом в Абхазию будет осуществляться раз в месяц, то есть «Князь Владимир» будет совершать три обычных рейса по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи, а один рейс с заходом на сутки в порт Сухума, - сообщает пресс-служба ООО «Черноморские круизы».

Для запуска нового маршрута Республике Абхазия потребуется провести ряд мероприятий в порту города Сухума: углубление дна, оборудование навигационными установками и обеспечение буксирами. Российская сторона обязуется организовать маршрут круизного лайнера «Князь Владимир» и обеспечить прохождение пограничного контроля в Сочи.

Ирина СИЗОВА