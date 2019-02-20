Личный прием граждан пройдет в Темрюке

Жители Темрюкского и Анапского районов смогут пообщаться с руководством Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. 22 февраля личный прием граждан проводит и.о. заместителя главного судебного пристава Кубани В.Е. Смирнов.

Мероприятие организуется на базе Темрюкского районного отдела судебных приставов по адресу г. Темрюк, ул. Октябрьская, 33-а. Время личного приема: с 11.00 до 14.00. Предварительная запись не требуется, прием осуществляется в режиме живой очереди. При себе гражданам нужно иметь паспорт.