Громкий рекорд Гиннесса установят в горах Сочи

Уникальное зрелищно-музыкальное событие – спуск горнолыжного оркестра на лыжах и сноубордах – состоится 16 марта на курорте «Роза Хутор» во время фестиваля BoogelWoogel. Возглавит необычных музыкантов группа THE HATTERS.

- Непредсказуемое, провокационное и всегда яркое смешение стилей, театральность и юмор роднят THE HATTERS и BoogelWoogel. У группы очень харизматичное звучание и много фанатов. Мы надеемся, что музыканты, которые есть среди поклонников, откликнуться на призыв группы и присоединятся к спуску. Ведь для установления рекорда необходимо, чтобы на лыжах и сноубордах съехали как минимум 300 райдеров с музыкальными инструментами, одновременно исполняя одно произведение, - заметил организатор карнавала BoogelWoogel Никита Гирин.

Необычный оркестр не только «скатится» с высоты 1170 метров над уровнем моря, но и даст старт масштабному спуску в купальниках.

- Мы везем к вам на фестиваль настоящий питерский хардкорный движ. Возглавим самый безбашенный в мире горнолыжный оркестр и, конечно же, отыграем убойный концерт! - прокомментировал вокалист THE HATTERS Юрий Музыченко.

Традиционный фестиваль веселья и чудачеств BoogelWoogel на курорте «Роза Хутор» в этом году стал еще больше и веселее. Высокогорный карнавал пройдет в течение 5 дней, с 13 по 17 марта. 15 марта состоится спуск в карнавальных костюмах, а 16 марта организаторы заявили о намерении побить рекорд Гиннесса по спуску в купальниках. Для рекорда необходимо, чтобы с горы на «Роза Хутор» одновременно спустились не менее 1108 райдеров. Регистрация на все активности карнавала, включая спуск первого в мире горнолыжного оркестра, открыта на сайте www.boogelwoogel.ru.

Карнавал 2019 порадует фестивалем красок Холи, прыжками на лыжах и сноубордах в бассейн с водой, танцевальными баттлами, конкурсом красоты Мисс BoogelWoogel. Будут работать зоны чудаческих командных игр. Сохранится противостояние горнолыжников и сноубордистов, кто из них победит в этом году станет известно на феерично-торжественной церемонии закрытия 16 марта. По вечерам пройдут Stand-Up шоу и квартирники, а также выступления хедлайнеров карнавала.

Чтобы сделать карнавал еще более привлекательным для туристов, организаторы выпустили специальные бюджетосберегающие туры. В пакет входит проживание, скипасс, пакет BoogelWoogel SpecialGuest, благодаря которому можно стать обладателем прекрасной сувенирной продукции и «VIP-проходки» на закрытые мероприятия. Экономия по туру составляет не менее 30 процентов.

Ирина СИЗОВА