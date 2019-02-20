Почта России приглашает молодежь Кубани к участию в конкурсе «Лучший урок письма»

XVII Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится по 10 номинациям. К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, а также преподаватели школ и вузов края, руководители детских творческих объединений.

Школьникам предлагается написать сочинение на одну из конкурсных тем, педагогам – представить свои методические разработки проведения урока письма. Конкурс проводится Почтой России совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова, Союзом писателей России, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой. Его цель – возвращение в нашу жизнь культуры письма, воспитание бережного отношения к родному языку, выявление и поддержка талантливой молодежи.

Каждый год в конкурсе участвуют сотни кубанских школьников. Победителей и лауреатов отмечают дипломами и награждают ценными подарками. По итогам прошлого года одним из победителей всероссийского этапа конкурса стал Петр Жиглатый из школы № 2 ст. Крыловской Краснодарского края.

За шестнадцать лет проведения конкурса в нем приняли участие более 2,5 млн человек из разных регионов России.

Творческие работы от школьников и учителей Краснодарского края принимаются региональным оргкомитетом до 1 августа 2019 года. Сочинения и методические разработки необходимо прислать почтовым отправлением по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 68, УФПС Краснодарского края, с пометкой «На конкурс «Лучший урок письма». С Положением о конкурсе, порядке его проведения можно ознакомиться на сайте Почты России Положение о конкурсе Дополнительную информацию о конкурсе также можно получить по телефону в Краснодаре (861) 253-12-17, доб. 120.

Конкурсные номинации «Лучшего урока письма-2019»:

1. «Мой любимый литературный герой», номинация проводится при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова.

2. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ и совместно с ВВПОД «ЮНАРМИЯ»).

3. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

4. «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

5. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).

6. «У меня дома живет амурский тигр», номинация для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

7. «Напиши письмо о своем герое», номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в региональный оргкомитет не позднее 20 марта 2019 года.

8. «Если бы я был президентом банка, какую услугу предложил бы в первую очередь» (совместно с «Почта Банк»).

9. «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с Классным журналом).

10. Лучшая методическая разработка проведения урока письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»).