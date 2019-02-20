В Туапсе сотрудника полиции подозревают в хищении служебного катера

Следственным отделом по городу Туапсе СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности начальника тыла отдела МВД России по Туапсинскому району. Он подозревается в мошенничестве с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый в период с октября по декабрь 2018 года во время неблагоприятных погодных условий ввиду выпадения обильных осадков в Туапсинском районе похитил служебный катер «Стриж-4». Будучи материально ответственным лицом за служебный катер «Стриж-4», полицейский знал, что он находится в целости и сохранности в гаражном боксе морского торгового порта, однако сообщил своему руководству о том, что 24 октября 2018 года в результате наводнения катер якобы был смыт с территории гаражно-лодочного кооператива. При этом сотрудник полиции создавал видимость его поиска. В результате подозреваемый причинил ущерб ГУ МВД России по Краснодарскому краю на сумму более 730 тысяч рублей.

В настоящее время подозреваемый уволен из органов внутренних дел, следователем рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, способствовавших его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Краснодарскому краю