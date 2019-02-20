В январе годовая инфляция в ЮФО достигла 5,1%

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в январе увеличилась до 5,1% и в целом была сопоставима с общероссийским уровнем (5%). За первый месяц текущего года рост цен в годовом выражении ускорился в ЮФО на 1,1 процентного пункта, что во многом было связано с индексацией коммунальных тарифов и ситуацией на отдельных продовольственных рынках. Вместе с тем влияние роста НДС пока оказалось сдержанным из-за ограниченного спроса. На 15% товаров и услуг, которые входят в потребительскую корзину и используются для расчета инфляции, цены не изменились или даже снизились, ещё на 50% повышение цен было умеренным – в пределах 4%.Всего в корзину входят около 500 наименований.

Продовольственная инфляция

В январе годовая продовольственная инфляция в ЮФО составила 6,1%. В отличие от января предыдущего года, когда цены на продукты практически не изменились (их прирост в годовом выражении составлял всего 0,1%), в начале текущего года именно динамика цен на продовольствие внесла основной вклад в рост инфляции. Такая тенденция характерна для всей страны и сформировалась под влиянием сразу нескольких факторов.

Во-первых, в результате роста цен на зерно, которое составляет основу производства кормов, а также ускорения роста стоимости горюче-смазочных материалов возросли издержки сельхозпроизводителей. Это отразилось на ценах основных продуктов животноводства: мяса, яиц и молочной продукции. Эти же факторы привели к увеличению темпов роста цен на хлебобулочные и кондитерские изделия, а также макароны и крупы.

Во-вторых, из-за сокращения предложения отдельных продуктов растениеводства ускорился рост цен на сахар, лук и свеклу.

Вместе с тем, укрепление рубля в начале года способствовало замедлению роста цен на импортируемые бананы, виноград, апельсины и лимоны.

Непродовольственная инфляция

Годовая непродовольственная инфляция в ЮФО оставалась наиболее стабильной и в январе составила 3,9%, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем (на 0,2 процентного пункта). Это в основном было обусловлено ожидаемым ростом цен на бензин и легковые автомобили из-за повышения НДС. В то же время в связи с высоким уровнем конкуренции в условиях умеренного спроса отмечается замедление роста цен на одежду и белье.

Инфляция услуг

Годовая инфляция услуг ускорилась с 4% в декабре до 5,4% в январе. Главным образом это было связано с влиянием временного фактора – смещением сезонности планового проведения индексации коммунальных услуг. Поскольку дополнительное повышение тарифов в январе будет компенсировано меньшей индексацией в июле, Банк России ожидает, что общее увеличение тарифов на коммунальные услуги в 2019 году будет находиться вблизи 4%. В ряде регионов ЮФО в январе также повысились тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте, чего не отмечалось в январе 2018 года. Вместе с тем замедлился рост цен на другие социально значимые услуги: услуги платных детских садов и медицинских учреждений. В целом годовая инфляция услуг в ЮФО сложилась практически на том же уровне, что и годом ранее (в январе 2018 года она составляла 5,1%).

Среди регионов ЮФО инфляция колеблется от 4,6% в Астраханской области до 6,3% в Республике Крым и 6,5% в Севастополе. Более высокая инфляция на Крымском полуострове обусловлена преимущественно немонетарными факторами, в частности, логистическими особенностями, снижение проинфляционного влияния которых ожидается после открытия железнодорожного сообщения с материковой частью страны.

По прогнозу Банка России, инфляция может временно повыситься в ближайшие месяцы, но во второй половине текущего года начнет последовательно снижаться. Банк России ожидает возвращения инфляции к 4% в первом полугодии 2020 года.

Источник: Южное ГУ Банка России с использованием данных Росстата